10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

İnsan hakları ihlallerinin yaşadığı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir dünya düzeni kurmak ve insanlar arası eşitsizliği ortadan kaldırmak, her bireyin özgürce, eşitçe ve onurlu bir şekilde yaşamasının ancak devletlerin uluslararası bir belge etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanan Dünya İnsan Hakları günü ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğuna dikkat çekmektir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından onaylanması sonucunda kişiler arası eşitlik, hak ve hürriyetlerin bir güvencesi olarak her yıl 10 Aralık 1948 den bu yana her 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

Ülkemizde de; “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmış, 11 temel ilke etrafında: 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet belirlenerek hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulusal düzeyde insan haklarına ilişkin öngörülebilir ve ölçülebilir nitelikteki maddi güvenceler ve koruma mekanizmalarını içeren Eylem Planı’nın uygulama sürecine ilişkin, “İnsan Hakları Kurumlarının Etkinliğinin Artırılması” ve “İl ve ilçe insan hakları kurullarının yapının güçlendirilerek etkinliklerinin artırılması” ile ilgili İçişleri Bakanlığı sorumlu kurum olarak belirlendi.

İl ve ilçe İnsan Hakları Kurullarına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve anılan faaliyet ile öngörülen amaçların, vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanan kamu hizmetlerinin daha yüksek standartlara ulaşması ve insan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışının güçlenmesi bakımından büyük önem taşımakta.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabul edilmesinin 73. Yıldönümü olan 10 Aralık 2021 tarihindeki Dünya İnsan Hakları Günü kutlamaları kapsamında;

Çumra Kaymakamlığı tarafından ilçe İnsan Hakları Kurullarının etkinliğinin artırılmasına yönelik ilgili ve paydaş kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanmakta, kurulların faaliyetleri ile başvuru ve şikayet sistemi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek toplumsal farkındalık artırıldı.

İlçemiz Belediye Başkanlığınca; gerek sosyal medya gerekse billboard, reklam vb. yerlerde insan haklarıyla ilgili Çumra Kaymakamlığı bünyesinde İlçe İnsan Hakları Kurulunun varlığı ve Kurulun önemi ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce; okullarda İnsan Haklarının tanıtımı ve önemi ile ilgili öğrencilere seminer vb. etkinlikler düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce; özellikle Cuma vaazlarında olmak üzere hafta içi va-azu nasihatlerde insan haklarının önemine binaen bilgilendirmeler yapılacak.

İlçemiz Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca da; İnsan Haklarına halel gelen vatandaşlarımızın Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan İlçe İnsan Hakları Kuruluna müracaat edebileceklerinin vurgulanması amaçlandı. A.ARAN