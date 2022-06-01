16. ALTIN DOKUNUŞLAR “TÜRK DÜNYASI” TEMASIYLA AÇILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) 16. Geleneksel Altın Dokunuşlar Festivali “Türk Dünyası” temasıyla açıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki açılış programı saygı duruşu ve KOMEK İşitme Engelliler Kursu kursiyerlerinin işaret dili sunumu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, tanıtım videosu gösterimiyle devam etti.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplumların nesilden nesile aktarılan kültürel değerlerle yükselip geliştiğini ve sanatın bu kültürel değerler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek 16. Altın Dokunuşlar “Türk Dünyası” Sergisi ve Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diledi.

“GÖNÜL COĞRAFYASINDA ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Başkan Altay, Orta Asya’nın engin düzlüklerinden, Adriyatik kıyılarına kadar geniş bir coğrafyanın mirasıyla şekillen Türk Medeniyet anlayışının, dün olduğu gibi bugün de tüm estetik yönleriyle insanlığa ilham kaynağı olduğuna işaret ederek, “Konya olarak, 30 ülkeden 1.194 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı yürüterek gönül coğrafyamızda çok önemli çalışmalar yapıyor; kardeşliğimizi ve iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu bakımdan Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi’nin, bu yıl ‘Türk Dünyası’ teması ile düzenleniyor olmasını oldukça anlamlı” dedi.

2 BİN 140 ESER SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Başkan Altay, sergi kapsamında; KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimizin kursiyerleri ve öğretmenlerinin altın dokunuşlarıyla hayat bulan, her biri paha biçilemez değere sahip 2 bin 140 eseri sanatseverlerle buluşacağını belirterek, “Ayrıca; atölye çalışmaları, konserler, konferanslar, müzik dinletileri ve kukla gösterileri gibi onlarca etkinlik de sergiyi bir sanat şöleni hale getirdi. Ben sergide emeği geçen tüm kursiyerlerimize, öğretmenlerimize ve katılım sağlayan sanatçılarımıza sonsuz teşekkür ederim. ” ifadelerini kullandı.

“1 MİLYONU AŞKIN HEMŞERİMİZE 544 BRANŞTA HİZMET VERDİK”

Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan kadın kursiyerlerin KOMEK atölyelerinde üretim yaptığını, KOMEK Kooperatifi vasıtasıyla ürettiklerini dünyaya pazarladığını ve bunlarla birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, “KOMEK’te Anatoya adıyla bir oyuncak markası, Zeybe adıyla bir çanta markası ve Zenobya adıyla bir polar markası oluşturduk. Ahşap Oyuncak Atölyemiz ve Karakulak Uluslararası Pelüş Oyuncak Atölyemiz Birleşmiş Milletler’le iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. Meslek Edindirme Kurslarımızda bugüne dek 1 milyonu aşkın hemşerimize 544 branşta hizmet verdik. Meslek Edindirme Kurslarımızda yalnızca yetişkinlere değil, Genç KOMEK adıyla çocuklarımıza da eğitimler veriyor ve onları en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Yılda üç dönem kayıt alan KOMEK’lerimizin yıllık kursiyer kapasitesini 150 bine çıkardık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu kapasiteyi çok daha ileri bir seviyeye taşınacağına inancım tamdır.” diye konuştu.

Başkan Altay, 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencileri yaz tatilini Genç KOMEK Yaz Okulu’nda değerlendirmeye davet ederek, bu yılki Yaz Okulu kayıtlarının 6 Haziran’da başlayıp 19 Haziran’a kadar süreceğini sözlerine ekledi.

Başkan Altay’ın konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler sertifikalarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Bedriye Günaydın, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile protokol mensuplarının elinden aldı.

TAKSİM TRİO’DAN MUHTEŞEM KONSER

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 16.’sı düzenlenen Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali kapsamında Konya’ya gelen Taksim Trio müzik grubu, Selçuklu Kongre Merkezi’nde konser verdi. Çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği konserde grup üyeleri Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek, enstrümantal dinleti sundu. 6-29 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali, 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

D.DOĞAN