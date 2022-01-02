2022 YILININ İLK SABAH NAMAZI BULUŞMASI” CAMİLER DE GERÇEKLEŞTİ

Diyanet işleri Başkanlığı’nca hazırlanan “Ailece Camide Milletçe Duadayız” program ı kapsamında ülke genelinde tüm camilerde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ailece sabah namazı buluşması kapsamında İlçemiz Merkez Kümbetli Camii ile Alibeyhüyüğü Mahallesi Büyük Camii, Karkın Mahallesi Büyük Camii ile İçeriçumra Mahallesi Büyük Camiinde program gerçekleşti.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua, sohbet, namaz ve tespihat sonrası ilçe müftülüğü görevlileri tarafından cami cemaatine hitap edildi. 2022 yılının ilk günü ilk ‘sabah namazı buluşmalarında’ namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

A.ARAN