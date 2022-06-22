26 HAZİRAN ÇUMRA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

İlçe oluşunun 96. yılını kutlamaya hazırlanan, Mustafa Kemal Atatürk’ün trenle Adana’ya giderken verdiği mola esnasında istasyondan etrafı seyredip sulama tesis ve lojmanlarını gördükten sonra ; ‘”Bu şirin beldeyi geliştirmek, buraya önem vermek lazımdır. Çumra İlçe olmaya layıktır” dediği topraklar, Atatürk’ün dileği üzerine 26 Haziran 1926 tarihinde 877 Sayılı Kanunla Çumra İlçe merkezi haline getirildi. Zamanla Balkanlardan Anadolu’dan gelen göçmen aileleri Çumra’ya yerleşti. İleri yıllarda da Hadim, Bozkır, Ermenek gibi İlçeler ve yakın köy ve kasabalardan gelen göçmenlerle ilçe gittikçe büyüdü ve bu günkü halini aldı.

Çumra’nın ilçe oluşunun 96. yılı bu yıl da çeşitli etkinlikle kutlanacak. Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyumunda düzenlenecek olan etkinliklerde Eser Eyüboğlu ve Ezgi Eyüboğlu, Faysal Acar, Mustafa Ulusoy, Muammer Yapar ve Onur Karapınar sahne alacak. Çocuklar için ise Mehteran, folklor ve illüzyon gösterileri, palyaço ve yüz boyama etkinliği, buuble ve kukla showları sergilenecek.

Tüm Çumra halkının davetli olduğu kutlama 26 Haziran Pazar Saat 18.00’de başlayacak. A.ARAN