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33 OKULUMUZA YENİ KÜTÜPHANE

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Aralık 3, 2021 06:43
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başlatmış olduğu her okula kütüphane kampanyası çerçevesinde ilçemizdeki 33 okula yeni kütüphane kuruldu. Yeni kurulan kütüphanelere hayırseverler, veliler öğrenciler ve öğretmenler de kitap ile destek alabilecekler. 33 kütüphanenin açılışı adına Numan Danış İmam Hatip Ortaokuluna kurulan kütüphanenin açılısı İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız tarafından yapıldı.
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