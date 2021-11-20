55. KONYA ÂŞIKLAR BAYRAMI SONA ERDİ

KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA: BU YILKİ KONYA AŞIKLAR BAYRAMI’NI TÜM YİĞİTLERİMİZE ARMAĞAN ETTİK

Karatay Belediyesi tarafından “Milli Teknoloji” temalı 55. Konya Âşıklar Bayramı sona erdi. 5 ülke, 19 şehirden 35 âşık ve halk ozanının katılımıyla yapılan final programı Konyalılardan tam not aldı. Aşıklık geleneğinin Anadolu’nun en kıymetli kültürel zenginliklerinden birisi olduğuna vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Telden ve dilden tüm gönül coğrafyamıza yayılan bu gelenekle Âşıklarımız; kelamlarıyla, tınılarıyla nesillerimiz arasında kıymetli bir köprü vazifesi görmektedirler. Karatay Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkmak ve katkı sağlamak bizim için gurur vericidir” dedi.

Merhum halk ozanı Aşık Veysel’in de bizzat katıldığı 55.’si düzenlenen “Konya Aşıklar Bayramı” final programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl “Milli Teknoloji” temasıyla yapılan organizasyonun final programı öncesinde aşıklar ve halk ozanları, Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı, Kültür Park, Karatay Belediyesi hizmet binası önünde ve Zafer Alanı’nda açık hava gösterisi yaptı.

Âşıklar ve halk ozanları, Karatay Gençlik Merkezi’ndeki final programında bütün hünerlerini gösterdi. Konyalıların büyük ilgi gösterdiği program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programa Azerbaycan, Irak, Gürcistan ve İran ile birlikte Türkiye’nin 19 farklı ilinden katılan 35 aşık ve halk ozanı; koçaklamalar ve güzellemelerle gönülleri fethetti. Programda gerçekleştirilen atışmaların yanı sıra dudak değmez gösterileri tam not aldı. Programın jüri üyeliğini ise Prof Dr. Ali Yakıcı, Prof. Dr. Sinan Gönen ve Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ayva yaptı.

AŞIKLIK GELENEĞİ, ANADOLU’NUN EN KIYMETLİ KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNDEN BİRİSİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı konuşmada Aşıklık geleneğinin Anadolu’nun en kıymetli kültürel zenginliklerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca, “Konya; aşıklarımızın ve ozanlarımızın sesidir, sözüdür. Türkiye’nin hiçbir şehrinde 55’incisi yapılan böyle bir kültürel etkinlik yoktur. Bu güzellik de Konya’mıza özeldir. 2019’da 53’üncüsüne, geçtiğimiz yıl Karabağ zaferine armağan ettiğimiz ‘54. Âşıklar Bayramı’na ev sahipliği yapmıştık. Bu yıl 55’incisine de Karatay Belediyesi olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yahya Kemal; ‘Bizim devlet kurma ve askerlik dışında dünya ortalamasının üzerinde üç büyük sanatımız vardır. Bunlar; mimari, şiir ve musikidir’ diyor. Söz mülkünün sultanı olan âşıklar; bilindiği gibi edebiyatımızın mümtaz bir cephesini oluşturur. Ortaya koydukları eserleriyle bir bakıma halkın aynası durumundadırlar. Anadolu’nun en kıymetli kültürel zenginliklerinden birisi olan Âşıklık geleneği, yüzyıllarce yıllık deneyimlerden süzülerek bugünlere kadar gelmiş; şiiri, müziği ve hikâye anlatımıyla eşsiz bir sanattır. Âşıklık; kendine özgü icrası, geleneğe dayalı altyapısıyla kültür hazinemizin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Telden ve dilden tüm gönül coğrafyamıza yayılan bu gelenekle Âşıklarımız; kelamlarıyla, tınılarıyla nesillerimiz arasında kıymetli bir köprü vazifesi de görmektedirler” dedi.

BU YILKİ KONYA AŞIKLAR BAYRAMIMIZI TÜM YİĞİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ

Bu yıl programın ‘Milli Teknoloji’ temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Hasan Kılca, şunları dile getirdi: “Aşıklık da milli teknoloji de kendi özümüzden çıkan, bu toprakların evlatlarının en kıymetli ürünlerindendir. Milli Teknoloji, özellikle son yıllarda ülkemiz için bir bağımsızlık mücadelesi haline gelmiş ve çok büyük mesafeler kat edilmiştir. Bu başarıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak adımlar atmasının yanında bu uğurda büyük emek veren tüm yürekli yiğitlerimizin de payı bulunuyor. Bizler de 55. Âşıklar Bayramı’nda buna atıfta bulunarak ülkemizin ilerlemesi ve kalkınmasında alın teri bulunan bütün yiğitlerimizi aşıklarımızın sözleriyle alkışlamak istedik. Karatay Belediyesi olarak bu ortak kültürünün nice yıllar icra edilmesine katkı sunmaya, ilçemizin bu kıymetli atmosfere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki; Karatay’ın binlerce yıllık tarihi kimliğiyle aşıklık kültürü önemli bir bütün oluşturacaktır.”

BAŞKAN KILCA, FEYZİ HALICI, ALİ BERAT ALPTEKİN VE SEZAİ KARAKOÇ’U UNUTMADI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz günlerde vefat eden Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç’u da unutmadı. Sezai Karakoç’un vefatı dolayısıyla bu yılki Konya Aşıklar Bayramı’nın biraz buruk, biraz hüzünlü geçtiğinin altını çizen Kılca; “Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin ve toplumsal dokumuzun maruz kaldığı yıkıcı saldırılara karşı korunması, yeni bir bilinci, yeni bir dikkati dolayısıyla nesillerimizin yeniden dirilişini gerektiriyor. Kültür ve sanat; tıpkı toprak, bayrak gibi bağımsızlığın sembollerinden biridir. Millet hayatının en sahih, en sağlam kayıtlarını tutan da arşivler değil; kültür insanlarıdır, edebiyat insanlarıdır, sanat insanlarıdır ve onların ürünleridir. Bu vesileyle; 1966 yılından beri Âşıklar Bayramı’nın şehrimizde düzenlenmesinde büyük emekleri olan Feyzi Halıcı ve Ali Berat Alptekin hocalarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu umudu büyütmeye, kültürel hayatı zenginleştirmeye kararlı olduğumuzu; bütün sanatsal faaliyetlerin, sanatçıların, yazarların, münevverlerin, ilim insanlarının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Bize ve kültür dünyamıza verdikleri umut ve heyecan için, yurtiçinden ve yurtdışından ‘Milli Teknoloji’ temasıyla 55. Âşıklar Bayramı”na katkı sunan bütün âşıklarımıza, ozanlarımıza ve elbette programımızı şereflendiren şehrimizin kültür-sanat insanlarına hassaten sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Milli Teknoloji” temasıyla gerçekleştirilen 55. Konya Aşıklar Bayramı”na katılan jüri üyelerine, aşıklara, halk ozanlarına ve Konyalılara teşekkür etti.