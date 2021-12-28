75 BİN ÖĞRENCİYE ÇAT KAPI TİYATRO İLE SU TASARRUFU VE SIFIR ATIK ANLATILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi ile 31 ilçedeki öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Medeniyet Okulu projesiyle; anaokulları ile ilkokul 4-5, lise 11. sınıflar arası tüm öğrencilerin eğitimlerine devam ederken bilinçlenmelerine ve kültürel birikimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “Öğrencilerimize yönelik çat kapı sınıf tiyatroları, kukla gösterileri, dergi dağıtımı, ödüllü yarışmalar, Şehrimiz Konya isimli seçmeli ders kitabı dağıtımı, 8. sınıflara LGS Deneme Sınavı ve LGS’ye Hazırlık Kitapları dağıtımı gibi çalışmalar yapıyoruz. Bilim ve kültür gezileri düzenliyoruz.” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çat kapı sınıf tiyatrosunu da öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “31 ilçemizde 1.215 okulda 75 bin dördüncü ve beşinci sınıf öğrencimize su tasarrufu, Sıfır Atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla iki ayrı sınıf tiyatrosunu sergiliyoruz. Öğrenciler aniden içeri giren oyuncuların verdiği mesajlardan etkilenerek tasarruflu olmayı ve geri dönüşümü öğreniyor.” diye konuştu.

YABANCI MİSAFİRLER SINIF TİYATROSU İZLEDİ

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus Programı okullar arası değişim ortaklık faaliyeti kapsamında farklı ülkelerden gelen misafirler de yürüttükleri “Be The Solution-Recycle” projesinin geliştirilmesine katkı sağlanması için Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu’ndaki sınıf tiyatrosunu öğrencilerle birlikte izledi.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu’nu izleyen öğrenciler de su tasarrufu, Sıfır Atık ve geri dönüşüm konularında bilgilendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Öğrencilerin; görsel, eğitsel ve bilime olan merakının artmasını sağlayan Büyükşehir Bilim Tırları da okulların bahçelerinde hizmet vermeye devam ediyor.

D.DOĞAN