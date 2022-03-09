81 İLDE EŞ ZAMANLI DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde AFAD Başkanlığı koordinasyonda 81 ilde tüm okullarda eş zamanlı olarak Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı düzenlendi.

Okullarda yapılan tatbikatın afet eğitimlerinin tamamlayıcısı olduğunu dile getiren Bakanımız Sn. Soylu, afetlerde neler yapılacağının gelecek nesillere aktarılacağını anlattı. Afet tatbikat yılı ilan edilen 2022’de 54.302 tatbikat yapılacağını ifade eden Bakanımız Sn. Soylu, “Bu yıl sonuna doğru büyük Türkiye tatbikatı yapacağız.” bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşen okullardaki deprem tatbikatı tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizdeki okullarda da eşzamanlı olarak saat 11.30 da yapıldı. İlçemizdeki tatbikatı ilçe Kaymakamı Hüseyin Ece ve İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız yerinde inceledi. Tatbikatta siren sesi ile binada bulunan tüm kişiler en yakın masa sıra gibi sert eşyaların yanına başlarını elleriyle koruma pozisyonunda çömeldiler. 60 saniye bekledikten sonra hızlı bir şekilde binayı tahliye ederek toplanma alanlarında toplandı. İlçe Kaymakamı sayın Ece yapmış olduğu açıklamada “Tatbikatların ciddi bir şekilde ve sık sık yapılması gerekir. Çünkü ülkemiz deprem bölgesinde bulunmaktadır.” dedi. Öğretmenlerle yapılan toplantıda eğitimde başarının artırılması ile ilgi bilgi alışverişi yapıldı.

A.ARAN