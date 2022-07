9. BİLİM FESTİVALİ 281 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA İLKLERE İMZA ATTI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9.su düzenlenen Bilim Festivalinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. İlklere imza atan festival özellikle gençler ve çocukların ilgisini çekti.

Bu yıl ilk kez akşam yapılan Konya Bilim Festivali’nde video mapping (haritalama), ışık gösterileri ve drone gösterileri ziyaretçilere sunuldu. Festival alanında kurulan stantları gezen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklar ve gençlerle sohbet ederek, 200 drone cihazının kullanıldığı gösteriyi takip etti.

“LED’LERİN O IŞILTILI DÜNYASINI KULLANMAK İSTEDİK”

Bilim Festivalinin Konya’nın geleneklerinden biri haline geldiğini belirten Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz yıl 250 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Bu yıl geleneğin değiştirilerek takvimin öne çekildiğine dikkat çeken Başkan Altay, Festival öncesi yaptığı konuşmada:“Çünkü LED’lerin o ışıltılı dünyasını ve ışıkları kullanmak istedik. Festivale çok yoğun da bir katılım oldu. Saat 16.00 ve 23.00 arasında pazar akşamına kadar ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey, çocuklarımızın içinde bulundukları etkinliklerle onlara fizik, kimya ve biyolojiyi anlatmak, etkinliklerle onları bilimle tanıştırmak. Bir taraftan da Milli Teknoloji Hamlemizin önemli şirketlerini Konyalılarla ve bölgeden gelen insanlarla tanıştırabilmek. Burası Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi. TÜBİTAK’ın çok önemli bir stantı var. ASELSAN’ın, ASELSAN Konya’nın, BAYKAR’ın, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ’ın stantlarıyla Milli Teknoloji Hamlemizin ürünlerini gelen ziyaretçilerimizle buluşturma imkanına kavuşmuş olduk. Çok yoğun ve coşkulu bir katılım var. Aslında akşamı deneyerek ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da farkına varmış olduk. Çocuklarımız geldiklerinde burada hem bilimle tanışıyorlar hem de çok keyifli vakit geçiriyorlar. Sadece Konya’yı değil; bölgeden tüm illeri bilim festivalimize davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DRONE GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

9. Konya Bilim Festivali bu yıl ilk kez düzenlenen birbirinden eğlenceli bilimsel etkinliklere de sahne oluyor. Özellikle drone gösterisi akşamın karanlığında gökyüzünde adeta görsel bir şölen sunarken ziyaretçilere unutamayacakları anlar yaşatıyor.

Ayrıca festival kapsamda ayarlanan tematik atölye alanları, video mappig ve ışık gösterileri, eğlenceli sahne gösterileri ile birlikte “Nasa&Cern” ve “Source of Life” temalarında üç boyutlu salonlar ve farklı temalarda birçok sergi de bilim meraklılarıyla buluşuyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ STANDLARINA YOĞUN İLGİ

TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN KONYA, ROKETSAN, BAYKAR ve TUSAŞ gibi önemli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının stantları da ilgi görüyor.

Konya Bilim Festivali 26 Haziran Pazar akşamına kadar Konya Bilim Merkezi’nde 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık kaldı. Gelecek sene için heyecanı büyüten Bilim Festivaline katılımların her geçen yıl artacağı öngörülüyor.

“BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Bu yıl yine Milli Teknoloji Hamlesi’nin çıktısı olan ulusal firmalarımız çocuklarımızla bir araya geldi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Konya Bilim Festivali’ne bu yıl da rekor sayıda katılım olduğunu dile getiren Başkan Altay, “281 bin vatandaşımızı 9. Bilim Festivalimizde ağırlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çocukların elinden tutarak bilim festivalimize gelen anne-babalara, babaannelere ve dedelere çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl herkesin coşkuyla kutladığı bir bilim festivali gerçekleştirilmiş oldu. İnşallah gelecek yıldan itibaren bilim festivalimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KONYA BİLİM MERKEZİMİZ ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK”

Konya Bilim Festivali’nin artık sadece Konya’nın takip ettiği değil, özellikle civar illerinden de katılımın olduğu önemli bir festival haline geldiğini büyük bir memnuniyetle gördüklerini aktaran Başkan Altay, “İnşallah Bilim Merkezimiz, Bilim Festivalimiz Konya’ya ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Çalışma arkadaşlarıma ve stantlardaki görevli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı güler yüzle karşıladılar. Bu yıl özellikle etkinlik alanında çocuklarımızın atölye çalışmalarında da çok büyük bir gelişim sağladık. Çocuklar bilimi sadece izlemedi, atölyelerde birebir uygulayarak da bilimle tanışma imkanına kavuşmuş oldular.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BİLİM FESTİVALİ İLKLERE SAHNE OLDU

ÇOCUKLAR ATÖLYELERDE BİRE BİR BİLİMLE TANIŞTI

Fizik, kimya, biyoloji, sanat, tasarım, teknoloji ve mühendislik atölyelerinin yer aldığı, özellikle çocuklara ve gençlere bilimin en eğlenceli haliyle sunulduğu Bilim Festivali, tematik atölye alanları, seçkin kurum ve kuruluşların açtığı sergilerle her yaştan katılımcının beğenisine sunuldu.

TÜRKİYE’NİN GURURU OLAN YERLİ VE MİLLİ ARAÇLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye’nin önemli savunma sanayi ve bilim – teknoloji kuruluşlarının yer aldığı festivalde, Milli Muharip Uçağı, yerli ve milli savaş helikopteri ‘Atak’, İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2, yerli genel maksat helikopteri ‘Gökbey’, Uçan Araba Cezeri gibi Türkiye’nin gururu olan araçlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

D.DOĞAN