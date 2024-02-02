Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve servis aracında bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar’da işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar – Konya kara yolu Çobanlar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E, idaresindeki 03 UV 388 plakalı işçileri taşıyan minibüs kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Ç., yönetimindeki 42 PJ 936 plakalı kamyonetle çarpıştı. Can pazarının kurulduğu kaza sonrası araç sürücüleri ile servis aracında bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. – AFYONKARAHİSAR
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İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
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