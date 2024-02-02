Afyonkarahisar’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Afyonkarahisar’da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar’da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ekrem E. idaresindeki 03 UV 388 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı’nda Mustafa Ç’nin kullandığı 42 PJ 936 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.