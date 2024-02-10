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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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Şubat 10, 2024 04:20
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.B.Y. (22) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.C.E. (24) ve B.Y. (22) yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

E.B.Y. (22) idaresindeki 34 SN 5764 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki S.C.E. (24) ile B.Y. (22). yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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