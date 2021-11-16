AĞAÇ DİKME BAYRAMI

Cumhurbaşkanın başlatmış olduğu 11 Kasım saat 11,11 de tüm Türkiye’de ağaç dikme kampanyası ilçemizde de yapıldı. ilçemizdeki program ilçe Milli Eğitim müdürlüğünün organizasyonu ile Taşagıl ortaokulunda gerçekleşti. Programa ilçe Kaymakamı Hüseyin Ece, Belediye Başkanı Av.Recep Candan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, ilçe daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ağaç Bayramı etkinliği çerçevesinde ilçemizdeki diger okullarda aynı anda ağaç dikimi gerçekleşdi. İlçe kaymakamı Ece yapmış olduğu açıklamada” Ağaçları dikmek den yana onları koruma ve bakımına özen göstermemiz gerekir. Bilhassa yaz aylarında ormanlarımızda çıkan yangınlar akciğerlerimizi yok etmektedir, bilhassa son zamanlarda terör örgütü ormanlarımız da kundaklama yaparak yangın çıkartmaktadır. Bunun için tüm halk olarak dikkatli olmamız gerekir ve bunlara fırsat vermemiz gerekir.” dedi. İlçe Milli Eğitim müdürümüz Altunyaldız yapmış olduğu açıklamada ise” Her yıl Kasım ve Mart aylarında okullarımızla ağaç dikme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada amaç; çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmaktır. Çocuklarımız bu bilinçle canlılara gerekli özeni göstereceklerdir. Bizlere bu konuda her zaman destek veren İlçe Tarım müdürlüğümüz ve Orman bölge müdürlüğümüze, Çumra Belediyemize ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.” dedi. A.ARAN