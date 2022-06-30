Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Ebubekir Çam oldu

Ak Parti Genel Merkez tarafından Çumra İlçe Başkanlığına Ebubekir Çam atandı. Gazetemiz adına Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Ebubekir Çam’a yeni görevinde başarılar diler, önceki dönem Başkan Osman Şahin‘e ise hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.
GÜNDEM02 Temmuz 2022
GÜNDEM02 Temmuz 2022
GÜNDEM02 Temmuz 2022
SPOR02 Temmuz 2022
GÜNDEM02 Temmuz 2022
SPOR02 Temmuz 2022
SPOR02 Temmuz 2022
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