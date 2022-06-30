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Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Ebubekir Çam oldu

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Haziran 30, 2022 16:06
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Ak Parti Genel Merkez tarafından Çumra İlçe Başkanlığına Ebubekir Çam atandı. Gazetemiz adına Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Ebubekir Çam’a yeni görevinde başarılar diler, önceki dönem Başkan Osman Şahin‘e ise hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.
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