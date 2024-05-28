AK PARTİ ÇUMRA İLÇE BAŞKANI İBRAHİM ONBAŞI’DAN RAMAZAN ERKOYUNCU’YA ZİYARET

Ak Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Pankobirlik ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin çalışmaları, Çumra ilçesi ve bölge tarımının durumu hakkında geniş kapsamlı istişarelerde bulunuldu.
Başkan İbrahim Onbaşı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Erkoyuncu’nun misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Genel Başkanımıza bizleri ağırladığı ve bölge tarımının geleceği hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ederim,” dedi.
EKONOMİ02 Haziran 2024
DÜNYA02 Haziran 2024
DÜNYA02 Haziran 2024
DÜNYA02 Haziran 2024
DÜNYA02 Haziran 2024
DÜNYA02 Haziran 2024
DÜNYA02 Haziran 2024
ÇUMRA TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ, BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE GÜBRE BAYİİ KONTROLLERİNE DEVAM EDİYOR
ÇUMRA MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU KONYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU