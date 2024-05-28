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AK PARTİ ÇUMRA İLÇE BAŞKANI İBRAHİM ONBAŞI’DAN RAMAZAN ERKOYUNCU’YA ZİYARET

AK PARTİ ÇUMRA İLÇE BAŞKANI İBRAHİM ONBAŞI’DAN RAMAZAN ERKOYUNCU’YA ZİYARET

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Mayıs 28, 2024 06:12
AK PARTİ ÇUMRA İLÇE BAŞKANI İBRAHİM ONBAŞI’DAN RAMAZAN ERKOYUNCU’YA ZİYARET
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Ak Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Pankobirlik ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin çalışmaları, Çumra ilçesi ve bölge tarımının durumu hakkında geniş kapsamlı istişarelerde bulunuldu.
Başkan İbrahim Onbaşı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Erkoyuncu’nun misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Genel Başkanımıza bizleri ağırladığı ve bölge tarımının geleceği hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ederim,” dedi. AK PARTİ ÇUMRA İLÇE BAŞKANI İBRAHİM ONBAŞI’DAN RAMAZAN ERKOYUNCU’YA ZİYARET
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