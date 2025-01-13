AK PARTİ ÇUMRA İLÇE TEŞKİLATINDAN SAĞLIK YATIRIMI MÜJDESİ

Ak Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı ve Başkan Yardımcısı Gökhan Şahin, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’u ziyaret ederek Çumra’ya yapılacak sağlık yatırımlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantının ardından, Başkan Onbaşı, uzun süredir üzerinde çalışılan önemli projelerle ilgili müjdeli haberleri Çumralılarla paylaştı. Başkan Onbaşı, Çumra Devlet Hastanesi’ne 2200 metrekarelik ek bina inşa edileceğini açıkladı. Ayrıca Çaybaşı Mahallesi’nde, 3350 metrekarelik bir alan üzerinde yeni İlçe Sağlık Müdürlüğü Yerleşkesi’nin yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda, sağlıklı yaşam merkezi, 112 Acil İstasyonu ve aile sağlığı merkezi de hizmete girecek.

Başkan Onbaşı, süreçte destek veren Sağlık Bakanı, Ak Parti Konya İl Başkanlığı, Ak Parti Konya Milletvekilleri ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a teşekkür ederek, yatırımların ilçeye kazandırılmasında emeği geçen tüm paydaşlara minnetlerini sundu. F.ÖZKAN