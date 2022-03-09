AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI SONUÇLANDI

İlçemizde ilkokul ve ortaokullar arası düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası sonuçlandı.
Turnuvada Mankanada Şehit Koçak İlkokulundan Begüm Acembekiroğlu ve Okçu Şehit Mehmet Kefeli Ortaokulundan Huriye Mancır, Pentsg’ da Hürriyet İlkokulundan Nisanur Samancı ve Özel Şehriban Çiftçi Ortaokulundan Emirhan Özveri, Q-bitz’de Sıhhiye Abdullah Akbaş İlkokulundan Beyza Yeşilyurt, Equlibrio’da Hürriyetİlkokulundan Elif Dönmez, Küre’de Hürriyet İlkokulundan Tayfur Çam ve Özel Şehriban Çiftçi Ortaokulundan Zeynep Sayar, Kulami’de İhsan Çetinkaya İmam-Hatip Orntaokulundan Elif Oğuz, Reversi’de Abdülhamit han İmam Hatip Ortaokulundan Mustafa Kırmızı rakiplerine üstünlük sağlayarak birinci oldular ve ilçemizi ilde temsil etme hakkı kazandılar.
Öğrencilere katılım belgeleri ve madalyaları yapılan törende verildi. A.ARAN
GÜNDEM12 Mart 2022
GÜNDEM12 Mart 2022
GÜNDEM12 Mart 2022
SPOR12 Mart 2022
GÜNDEM12 Mart 2022
SPOR12 Mart 2022
SPOR12 Mart 2022
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