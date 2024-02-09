Akşehir, EMITT Fuarı’nda turizm potansiyelini tanıtıyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, EMITT Fuarı’nda Akşehir’in turistik potansiyelini dünyaya tanıtıyor. Başkan Salih Akkaya, Akşehir’in turizm şehri haline geldiğini vurgulayarak, Nasreddin Hoca’nın tanıtımı için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından birisi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Akşehir’i tanıtıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret Odası ve Akşehir Ticaret Borsası iş birliğinde EMITT Fuarı’nda Akşehir’i tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Pek çok dünya ülkesinden katılımcının olduğu EMITT Fuarı’nda, Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ender Kalkan, Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Mustafa Doğru ve yönetimleri birlikte bizler de yerimizi aldık. 9 Şubat’a kadar sürecek fuarda Akşehir’imizin güzelliklerini, zengin mirasını ve turistik potansiyelini dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Son 10 yılda yaptıkları çalışmalarla Akşehir’i bir turizm şehri haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Akkaya, “Kentsel yenileneme çalışmaları, restorasyonlar ve meydan düzenleme çalışmalarıyla Akşehir’imizin çehresini baştan aşağı değiştirdik. Özellikle ilçemizin en önemli dini ve kültürel değeri olan Nasreddin Hoca’mızın tanıtımı için birçok çalışma yürütüyoruz. Akşehir’i, bu çalışmalarla “Nasreddin Hoca’nın Şehri” unvanını taşımaya değer bir şehir haline getirdik” dedi.

Akşehir, EMITT Fuarı’nda 7. Salonda yer alan standında ziyaretçilerini bekliyor. – KONYA