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Akşehir’de durdurulan araçta 4 adet fason silah ele geçirildi

Akşehir’de durdurulan araçta 4 adet fason silah ele geçirildi

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Ocak 25, 2024 03:55
Akşehir’de durdurulan araçta 4 adet fason silah ele geçirildi
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Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya’dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta fason silah olduğu bilgisini aldı. Şüpheli araç durdurularak içinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada araç içinde 4 tabanca ve 36 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında idari işlem yapıldı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Akşehir’de durdurulan araç içinde 4 adet fason silah ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir plakalı içinde merdiven altı tabir edilen fason silahların bulunduğu bir aracın Konya’dan gelip ilçe üzerinden Afyonkarahisar istikametine gittiği bilgisini aldı.

Şüpheli aracı takibe alan asayiş büro amirliği ekipleri sürücüyü ilçe girişinde durdurdu.

Araç sürücüsü ve araçta bulunan R.E, A.C.K, M.A. ve R.E. dört şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ve kullandıkları araç detaylı arama için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin bahçesine getirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle araç içi ve zanlılar üzerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ile 36 adet mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mermilere el koyan asayiş ekipleri zanlılar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan haklarında idari işlem yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.
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