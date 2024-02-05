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Akşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Akşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Şubat 5, 2024 10:25
Akşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta haklarında daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan M.A. ile H.B. olduğunu belirleyen narkotik ekibi, iki şüphelilerin üslerinde ve araçta arama yaptı.

Yapılan aramada kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Yeni Mahalle’de devriye gezen narkotik ekibini fark eden S.K. kaçmaya çalıştı.

Ekipler tarafından yakalanan S.K’nin üst aramasında kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.
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