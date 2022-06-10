Geçtiğimiz günlerde Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda seçimleri oldu. Çumra Mali Müşavirlik hizmetini sunan Alaaddin Özçelik yaklaşık 2600 seçmenin oy kullandığı seçimde Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına Denetçi olarak seçildi.
Alaaddin Özçelik Kimdir ?
21.11.1987 de Çumra doğumlu olan Alaaddin Özçelik evli ve üç çocuk babası. 2004 yılında Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümü 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Ali Rıza Ercan Meslek Yüksek Okulu muhasebe bölümü 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Işletme Fakültesi ve son olarak da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüde Muhasebe ve Denetim bilim dalından Yüksek lisansını tamamladı. Mesleğiyle 2001 yılında Necip Kıvanç ve amcası Yakup Özçelik ile birlikte tanışmış ve Malî müşavirlik ruhsatini 2017 yılında alarak kendi bürosunu açtı. 2019 yılında Konya Mali Müşavirler Odası İlçe Temsilcisi olarak seçilmiş ve bu görevini 2022 yılı oda seçimlerine kadar sürdürdü. 2021 yılında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimlerinde Denetçi olarak seçildi ve halen bu görevini sürdürmekte.
A.ARAN
GÜNDEM11 Haziran 2022
GÜNDEM11 Haziran 2022
GÜNDEM11 Haziran 2022
SPOR11 Haziran 2022
GÜNDEM11 Haziran 2022
SPOR11 Haziran 2022
SPOR11 Haziran 2022
ALAADDİN ÖZÇELİK KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASINA DENETÇİ OLARAK SEÇİLDİ
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