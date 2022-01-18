ALİBEYHÜYÜĞÜ MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİNDE YATSI NAMAZI BULUŞMASI

Cami Etkinlikleri kapsamında Alibeyhüyüğü Mahallesi Büyük Camiinde “Yatsı Namazı Buluşma Programı” yapıldı.

Yatsı namazından önce ve sonra yapılan programda katılımcı Din Görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, İlahi ve Kasidelerin ardından İlçe Vaizi Metin Boydak tarafından yapılan sohbet ve akabinde yapılan dua ile sona erdi.

Programa kalabalık cemaatle beraber çevre camilerin din görevlileri de katıldı. Programdan sonra katılımcılarla sohbet edildi ve çiğ köfte ikramında bulunuldu. A.ARAN