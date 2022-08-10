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ALTIN MADALYA TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’NIN

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Ağustos 10, 2022 06:21
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5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda atletizm sırıkla atlama branşında Türkiye’yi temsil eden Demet Parlak ve Buse Arıkazan, 2017 yılında Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları’nda olduğu gibi altın madalyayı paylaştı.
Finalde 4.00 metreyi geçerek iki atlet, ikinci kez aynı kürsüde yer almayı başararak tarihe geçtiler. Mücadelede üçüncülüğü Malezyalı Noor Sarah Adi elde etti.
D.DOĞAN
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