Ankara’da eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadının cenazesi Konya’ya götürüldü

Ankara’da barışma teklifini kabul etmeyen eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan Ayşegül Çınar’ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya’ya götürüldü. Polis, M.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA’da barışma teklifini kabul etmediği eski erkek arkadaşı M.A. tarafından tabancayla vurulan Ayşegül Çınar’ın (44) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya’ya götürüldü.

Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran, daha önce beraber yaşadığı Ayşegül Çınar’ın evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Çınar’dan olumsuz yanıt aldı. Çıkan tartışmada M.A., üzerinde bulunan tabanca ile Çınar’a ateş etti. Çınar, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. M.A. ise kaçtı.

Ayşegül Çınar’ın Ankara Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlandı. Çınar’ın cenazesi, ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Konya’ya götürüldü.

Polis, M.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.