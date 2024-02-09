Antalya’da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araca motosikletin yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı için para cezası uygulandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araca motosikletin yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Antalya- Konya yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Konya istikametine gitmekte olan Necla Eroğlu’nun kullandığı 07 ADF 022 plakalı hafif ticari araca, Koyna istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Osman Ali Bodur’un kullandığı 42 ZF 447 plakalı motosikletin yandan çarptı. Kazada yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Diğer taraftan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. – ANTALYA