Apple engelli kullanıcılara neler sunuyor?

Görme

Cihazınızda tam olarak neler olup bittiğini size açıklayan bir ekran okuyucusu olan VoiceOver şimdi kişileri, nesneleri, metinleri ve grafikleri her zamankinden daha ayrıntılı açıklayabiliyor. Öğelerin sesli olarak açıklanması sayesinde, ister Bluetooth klavye kullanarak ister dokunmatik ekran veya trackpad üzerinde basit hareketler yaparak ekranınızda kolayca gezinebiliyorsunuz.

Ekranı Seslendir özelliğiyle ekranınızdaki tüm içeriklerin size yüksek sesle okunmasını sağlayabiliyorsunuz. Seçimi Seslendir özelliği ise metnin sadece belirli bir bölümünü seçip dinleyebilmenize imkan veriyor. Ayrıca, Konuşma Denetleyici ile seslendirme sırasında okuma hızını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yazdığınız her harfin seslendirilmesini sağlamak için Yazma Geri Bildirimi özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Hareketi Azalt özelliğini etkinleştirdiğinizde ekrandaki öğelerin daha az hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz. Ekranda uygulamalar arasında geçiş yapmak veya uygulamaları açmak gibi bazı işlemler, hareket hassaslığı olanlar için veya göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla görsel olarak daha sade hale geliyor. Ayrıca şimdi Hareketi Azalt ayarlarını sadece seçtiğiniz uygulamalarda kullanmanız da mümkün.

Pages, Numbers ve Keynote, kendiniz ve hedef kitleniz için erişilebilir belgeler, hesap tabloları ve sunumlar oluşturmanıza yardımcı olan birçok özelliğe sahip. Görsellere, seslere veya videolara açıklamalar ekleyebilir, yardımcı teknolojileri kullanan kişilerin sunumlarınızı daha iyi anlayabilmesini sağlayabilirsiniz. Veya ekran okuyucularının kolayca tanıyıp aralarında gezinebileceği başlıklar ekleyebilir ve Pages belgelerini daha taranabilir hale getirebilirsiniz. VoiceOver için yeni yerleşim rotoru, belgelerinizin tam istediğiniz gibi görünmesini ve okunmasını sağlamak için seçtiğiniz öğeleri otomatik olarak hizalamanıza yardımcı oluyor. VoiceOver Ses Grafiği desteği daha iyi veri iletişimine olanak veriyor. Satır ve sözcük aralığı araçları ise belgeleri daha iyi okumanızı ve düzenlemenizi sağlıyor.

Basit font ayarlarıyla metinlerin okunabilirliğini ve görünürlüğünü artırın. Büyük Metin özelliği, ayar çubuğunu kullanarak metin boyutunu değiştirebilmenizi sağlıyor. Kalın Metin özelliğiyse ekrandaki kelimeleri daha dikkat çekici hale getiriyor. Tercih ettiğiniz ayarları sadece seçtiğiniz uygulamalarda kullanabilmeniz de mümkün

Ekranınızın çalışma biçimini kendinize uygun hale getirebilir, bu ayarları iOS ve iPadOS’te dilediğiniz uygulamalarda etkinleştirebilirsiniz. iOS, iPadOS ve macOS’te çeşitli renk filtreleri arasından renk körlüğünüzün türüne uygun olanları seçebilir veya Renkleri Tersine Çevir özelliğiyle değerleri ve kontrastı anında değiştirebilirsiniz.

Kullandığınız tüm Apple ürünlerinde çalışan Siri her gün yaptığınız işleri tamamlamanıza yardımcı oluyor. Ondan dosyaları bulmasını, anımsatıcı ayarlamasını, görme ile ilgili özellikleri açıp kapatmasını ve daha birçok şeyi yapmasını isteyebiliyorsunuz. Ve bir dizi eylemi veya görevi kolayca halletmek için Siri Kestirmeleri de oluşturabiliyorsunuz.

Koyu Mod, ekranınızdaki her unsuru koyu renk şemalı hale dönüştürerek okumayı kolaylaştırıyor. İçerikleriniz ekranda ön plana çıkarken araç çubukları ve menüler de arka plana geçiyor. Mail, Safari ve Takvim gibi uygulamalarda daha koyu fonlara sahip açık renkli metinler ise loş ışıklı ortamlarda okumayı daha kolay hale getiriyor.

Metin Üzerinde Tutma özelliği, Mac ekranınızdaki metinleri görüntülemenizi kolaylaştırıyor. Bir paragraf, alt yazı veya başlık okunamayacak kadar küçükse daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bir versiyonunu görmek için imlecinizi metnin üzerinde gezdirip ve etkinleştirme anahtarına basabilirsiniz. Üstelik sizin için en uygun fontları ve renkleri de seçebiliyorsunuz.

Büyütme, aygıtınızda gördüğünüz içerikleri büyütebilen bir ekran büyüteci. Ekranın tamamını büyütebiliyor veya resim içinde resim görünümünü tercih edebiliyorsunuz.

Büyüteç, dijital bir büyütme aracı gibi çalışıyor. iPhone, iPad veya iPod touch’ınızdaki kamerayı kullanan bu özellik, menülerden tabelalara kadar aygıtınızı doğrulttuğunuz her türlü fiziksel nesnenin boyutunu büyüterek ekranınızda tüm ayrıntıları net bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Nesneyi aydınlatmak için el fenerini kullanabiliyor, renkleri ayırt etmenize yardımcı olması için filtreleri ayarlayabiliyor veya sabit bir yakın plan görüntüsü için kare dondurma özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. iPad’deki Split View özelliğini Büyüteç ile birlikte kullanarak ekranın bir tarafında fiziksel bir nesnenin görüntüsünü büyütürken diğer tarafta not alabiliyor veya mail yazabiliyorsunuz.

Dikte özelliği, sözcükleri ve noktalama işaretlerini yazmak yerine sesli komutlarla girmenizi sağlıyor. Hem de 30’dan fazla dilde. Herhangi bir metin alanına gidin, klavyedeki mikrofon düğmesine dokunun ve dikte etmeye başlayın.

iPhone, iPad, Mac, Apple TV veya iPod touch’ınızda filmleri her sahnenin ayrıntılı sesli açıklamalarıyla izleyebilirsiniz. Apple TV uygulamasında veya iTunes Store’da film adının altında AD simgesini aramanız yeterli.

Mobilite

Tekerlekli sandalye kullanıcıları düşünülerek tasarlanan Apple Watch’taki Aktivite uygulamasıyla egzersiz hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Duruş hedefinin yerine kullanılan Sürüş hedefi sizi saat başı hareket etmeye yönlendiriyor. Ve Apple Watch’taki sensörler, geçiş hareketleri dahil olmak üzere farklı hızlar ve zeminler için farklı itme tekniklerini göz önünde bulundurarak günlük aktivitenizle ilgili en doğru özeti sunuyor.

Apple Watch’taki Antrenman uygulaması dilediğiniz şekilde antrenman yapmanıza yardımcı oluyor. Belirli egzersiz rutinleriyle hareketlerinizi doğru şekilde ölçmenizi ve yaptığınız egzersiz türüne göre süre, mesafe veya kalori hedefleri koymanızı sağlıyor. Antrenman uygulamasında tekerlekli sandalye kullanıcılarına özel iki benzersiz antrenman türü var: Tekerlekli Sandalye Yürüyüş Temposu (Dış) ve Tekerlekli Sandalye Koşu Temposu (Dış). Siz antrenmanınızı seçtiğinizde, Apple Watch gerekli sensörleri anında etkinleştiriyor.

Anahtarla Denetim özelliği, uyarlanabilir birçok anahtar donanımıyla, kablosuz oyun kumandalarıyla ve hatta basit seslerle aygıtınızı kolay ve verimli bir şekilde kontrol etmenizi sağlıyor. Motor becerileriniz önemli ölçüde sınırlıysa öğesel, noktasal ve manuel tarama yaparak ekran klavyeleri, menüler ve Dock’taki seçenekler arasında sıralı olarak gezinebiliyorsunuz.

iOS ve iPadOS için AssistiveTouch ile dokunmatik ekranınızı fiziksel ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebiliyorsunuz. Kıstırma veya basma gibi belirli hareketler sizin için uygun değilse bu hareketler yerine tamamen size özel bir dokunma hareketi oluşturup kullanabiliyorsunuz. AssistiveTouch menüsünün düzenini özelleştirebiliyor veya ekranda gezinmenizi sağlayan imleci kontrol etmek için bir Bluetooth mouse bağlayabiliyorsunuz. watchOS için AssistiveTouch özelliği, gövdesinin üst kısmında uzuv farklılıkları olan kişilerin yumruk sıkarak, iki kez yumruk sıkarak veya kıstırma hareketi yaparak Apple Watch ekranında gezinmeyi sağlayan imleci kontrol etmelerine veya aramaları yanıtlamalarına olanak sağlıyor

Kafa İzleme özelliği, ekranınızdaki imleci yönetmek için aygıtınızın kamerasını kullanarak başınızın hareketini izliyor ve eylem gerçekleştirmek için yüz hareketlerinizi takip ediyor. Mac’te bulunan İmleç Denetimi özelliği, kafa hareketleri gibi farklı yöntemlerle imlecinizi ve mouse düğmenizi kontrol etmenizi sağlıyor. iPadOS şimdi üçüncü taraf göz takibi aygıtlarını destekliyor. Böylece kullanıcıların sadece gözleriyle iPad’i kontrol etmeleri mümkün oluyor.

Sık kullanılan kelime veya ifadeler için özel kestirmeler oluşturduğunuzda iPhone, iPad, Mac ve iPod touch’ınız bunları sizin yerinize yazabiliyor. Yavaş Tuşlar, bir tuşa basmanızla tuşun etkinleşmesi arasında geçen süreyi ayarlamanıza olanak veriyor. Böylece aygıtınızın sadece gerçekten amaçladığınız tuş vuruşlarını işlemesini sağlıyor. Yapışkan Tuşlar, tuş kombinasyonlarını eşzamanlı olarak değil de sırayla girmenize olanak veriyor. Fare Tuşları ise imlecinizi sayısal tuş takımıyla kontrol etmenize imkan tanıyor.

Özelleştirilebilir bir ekran klavyesi olan Erişilebilirlik Klavyesi, macOS’te ihtiyaçlarınıza uygun şekilde yazma ve gezinme deneyimi yaşamanıza imkan veriyor. Özel araç çubukları desteğinin yanı sıra otomatik büyük harfe çevirme ve daha iyi sözcük önerileri gibi gelişmiş yazma özellikleri de sunuyor. Erişilebilirlik Klavyesi ayrıca kafa izleme donanımlarını da destekliyor. Bu donanımlar, sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişilerin imleci hareket ettirmesini ve ekrandaki öğeleri seçmesini veya sürüklemesini sağlıyor. Ve Duraklama desteği sayesinde, mouse düğmesine bir kez bile tıklamadan macOS’i tümüyle kullanma imkanı tanıyor

Arkaya Dokun özelliği sayesinde, iPhone’unuzun arkasına iki veya üç defa dokunarak en sevdiğiniz uygulamayı açmak ya da ekran görüntüsü almak gibi birçok özel görevi otomatik olarak yapabiliyorsunuz.

Dokunma Kolaylıkları sayesinde ekranın dokunuşunuza nasıl tepki vereceğini kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Dokunuşunuzun algılanması için ne kadar uzun süre dokunmanız gerektiğini veya tekrarlanan dokunuşların yok sayılıp sayılmayacağını kontrol edebiliyorsunuz. Böylece parmağınızı ekranın herhangi bir yerine koyabiliyor ve istemediğiniz bir eylem yapmadan dilediğiniz öğenin üzerine doğru hareket ettirebiliyorsunuz.

Siri, hayatı sizin için kendi dilinizde kolaylaştırıyor. Eski bir fotoğrafı bulmak, bir mesaj göndermek veya perdeleri kapatmak istediğinizde Siri bunların hepsini yapabiliyor.

Dikte, klavye yerine sesinizle yazmanızı sağlıyor. Mail, not veya web adresi yazmak onunla çok kolay. Üstelik hiç yazmadan. Ekran klavyesindeki mikrofon düğmesine dokunun, yazmak istediklerinizi söylediğinizde, cihazınız kelimelerinizi, söylediğiniz sayı ve karakterleri metne dönüştürüyor.

Cümlenizi sizin yerinize cihazınız tamamlasın. Yazmak yorucu geldiğinde Metin Tahmini özelliği sizi hareket etme zahmetinden kurtarabiliyor. Siz yazmaya başlayınca, konuştuğunuz kişiye ve daha önce söylediklerinize göre değişen sözcük önerileri sunuyor. Size de sadece bir sonraki mükemmel kelimeyi seçmek için dokunmak kalıyor.

İşitme

AirPods Pro için Konuşma Yükseltme özelliği kalabalık veya gürültülü ortamlarda konuşmaları daha iyi duyabilmenizi sağlıyor. Konuşma Yükseltme; bilişimsel ses ve hüzmeleme özellikli mikrofonlar sayesinde AirPods Pro’nun tam karşınızda bulunan kişinin sesine odaklanmasını sağlıyor ve yüz yüze konuşmaları duymanızı kolaylaştırıyor.

Gürültü uygulaması etrafınızdaki seslerin desibel seviyelerini takip ediyor ve çevrenizden veya kulaklığınızdan gelen, işitme duyunuzu olumsuz etkileyebilecek ses düzeylerinin farkına varmanıza yardımcı oluyor. Apple Watch’ta Gürültü uygulamasını yapılandırıp uyumlu kulaklığı bağladığınızda Denetim Merkezi kulaklığınızdaki sesin sağlığa zararlı bir seviyeye çıkıp çıkmadığını gösteriyor. Üstelik tüm bilgileriniz iPhone’da Sağlık uygulamasında saklandığı için verilerinize dilediğiniz zaman kolayca erişebiliyorsunuz.

Ses Tanıma özelliği belirli sesleri dinliyor ve spesifik bir ses algıladığında sizi uyarmak için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanıyor. İster iPhone’unuzu ister iPad’inizi kullanıyor olun, kapı zili veya bebek ağlaması gibi özel bir ses ya da uyarı algılandığında bildirim alıyorsunuz.

Kulaklık Kolaylıkları sayesinde, müzik dinlerken, film izlerken veya sevdiğiniz bir kişiyle telefonda konuşurken ses deneyiminizi işitme ihtiyacınıza uygun şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Yumuşak sesleri yükseltebiliyor ve belirli ses frekanslarını bireysel işitme ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Veya desteklenen donanımlar için yeni gürültü engelleme ve hüzmeleme teknolojisinden yararlanarak konuşmayı arka plan gürültüsünden ayırabiliyorsunuz. Bir odyogramınız varsa basılı veya PDF kopyasını içe aktarabiliyorsunuz. Eğer odyogramınız yoksa bir dizi dinleme testi gerçekleştirerek kişisel ses tercihlerinize göre dokuz farklı profil oluşturabiliyorsunuz.

FaceTime, işaret diliyle iletişim kurmanın harika bir yolu. FaceTime’ın yüksek video kalitesi ve yüksek kare hızı, hafifçe kalkan bir kaştan ağzın kulaklara vardığı bir gülümsemeye kadar her hareketi ve her yüz ifadesini yakalamanızı sağlıyor. Grup FaceTime görüşmelerinde işaret dili kullandığınızda FaceTime bunu da algılıyor ve otomatik olarak sizi öne çıkarıyor. Ve FaceTime için Resim İçinde Resim özelliği sayesinde aynı anda farklı şeylerle uğraşırken FaceTime aramanızı görüntülemeye devam edebiliyorsunuz.

Apple olarak iPhone, iPad ve iPod touch’a özel tasarlanmış işitme cihazları ve ses işlemcileri geliştirmek için en iyi üreticilerle birlikte çalıştık. Bu ileri düzey işitme cihazları olağanüstü bir ses kalitesi ve birçok yardımcı özellik sunuyor. Üstelik kurulumları ve kullanımları da diğer tüm Bluetooth aygıtları kadar kolay. Dışarı çıktığınızda veya restoran gibi gürültülü mekanlara girdiğinizde odyoloğunuzun verdiği hazır ortam ayarlarını ek uzaktan kumandalar kullanmaya gerek kalmadan anında uygulayabiliyorsunuz.

Canlı Dinleme, gürültülü ortamlarda daha iyi sohbet edebilmenize olanak veren bir yardımcı dinleme özelliği. Kullanmak için özelliği açıp aygıtınızı konuştuğunuz kişilere yaklaştırmanız yeterli. Ses, cihazın mikrofonu tarafından algılanarak kablosuz kulaklığınıza veya Made for iPhone işitme cihazınıza gönderiliyor. Böylece konuşulanları daha net duyabiliyorsunuz.

Stereo kayıtlarda sol ve sağ kanaldaki ses kayıtları genellikle farklıdır. Mono Ses, iki ses kanalını her iki kulakta da çalarak farklılıkların azaltılmasına yardımcı olabiliyor. İstediğiniz kulakta daha fazla ses elde etmek için dengeyi ayarlayabiliyorsunuz. Böylece dinlediğiniz müziğin tek bir notasını veya sesli kitabın tek bir kelimesini bile kaçırmıyorsunuz.

Bilmeniz gereken bir şey olduğunda cihazınız fark edebileceğiniz şekilde sizi haberdar ediyor. Gelen telefon ve FaceTime aramaları, yeni metin mesajları, hem yeni hem de gönderilen mail’ler ve takvim etkinlikleri için görsel veya titreşimli uyarılar arasından seçim yapabiliyorsunuz. Gelen aramalarda LED flaş ışığının yanıp sönmesini veya iPhone’unuzun arayanın fotoğrafını göstermesini sağlayabiliyorsunuz. İlgilenmeniz gereken uygulamalar olduğunda Mac’iniz ekranın yanıp sönmesini sağlayarak bunu size bildirebiliyor. Veya hareket halindeyseniz Apple Watch’unuzda Taptic Engine’ı etkinleştirerek bildirimleri bileğinizde hafif dokunuşlar şeklinde hissedebiliyorsunuz.

Dijital asistanınız Siri günlük işlerinizi yapmanıza yardımcı oluyor. Üstelik tümü için sadece klavyenizi kullanmanız yetiyor. Siri’ye Yaz modu, ihtiyaç duyduğunuz yardımı anında almanızı kolaylaştırıyor. Soru sormak, anımsatıcı ayarlamak, komut vermek ve çok daha fazlası için ekran klavyenizi kullanabiliyorsunuz.

Gizli alt yazılar videolardaki diyalogların yanı sıra sözlü olmayan iletişimlerin de metne dönüştürülmesini sağlıyor. Apple TV uygulaması gibi uygulamalarda desteklenen gizli alt yazılar özelliği filmler, TV programları ve podcast’ler için 40’tan fazla dilde kullanılabiliyor. Bunun için CC simgesini aramanız yeterli. Ayrıca, daha büyük veya dışı çizgili harfler gibi farklı stilleri ve fontları kullanarak alt yazıları daha okunur hale gelecekleri şekilde özelleştirebiliyorsunuz.

Bilişsel

Ekran Süresi özelliği sayesinde herkes aygıt kullanımlarını hem kendisi hem de ailesi için çok daha kolay yönetebiliyor. Etkinlik Raporları zamanın nerede harcandığına dair ayrıntılı bir döküm sunarken Uygulama Sınırları uygulamalarda geçirilecek maksimum süreyi belirlemenize imkan veriyor. Bu da kullanım alışkanlıklarını tespit etmenize ve zaman içindeki gelişimi takip etmenize yardımcı oluyor. Ekran Süresi özelliğini bir cihazın kullanım dışı kalacağı belirli bir zaman dilimi belirlemek için de kullanabiliyorsunuz.

Gündelik sesler rahatsız edici veya sinir bozucu olabilir. Arka Plan Sesleri özelliği dikkatinizin dağılmasını önlerken odaklanmanıza ve sakinleşmenize yardımcı oluyor. Hafif bir yağmur veya dalga sesiyle dinlenmenizi sağlıyor. Dengelenmiş, canlı veya karanlık gürültüler ya da okyanus, yağmur ve ırmak seslerinden dilediğinizi seçebiliyorsunuz. Arka planda sürekli oynatılan bu sesler istenmeyen çevresel veya dış gürültüleri bastırıyor. Ayrıca aygıtınızda o sırada çalan diğer seslere veya sistem seslerine karışabiliyor veya alttan alta çalmaya devam edebiliyor.

Okuma ve yazma deneyiminizi sesle zenginleştirin. Ekranı Seslendir özelliğiyle ekranınızdaki her şeyin yüksek sesle okunmasını sağlayın. Konuşma Denetleyici ile seslendirmeyi kontrol edin. Seçimi Seslendir özelliğiyle metnin sadece belirli bir bölümünün sesli olarak okunmasını sağlayın. Kelimeleri veya cümleleri okundukları anda öne çıkaran İçeriği Vurgula özelliğiyle metni takip edin. Yazdığınız harflerin de seslendirilmesi için Yazma Geri Bildirimi özelliğini etkinleştirin. Üstelik tüm bu sesli içerikler 70 farklı ses seçeneği ile ve 35’ten fazla dilde sunuluyor.

İnternette gezinmek bazen duyusal olarak fazla yüklenmeye yol açabiliyor. Reklamları, düğmeleri ve gezinme çubuklarını ortadan kaldıran yardımcı bir teknoloji olan Safari Okuyucu, karmaşaya değil istediğiniz içeriklere odaklanmanızı sağlıyor.

Denetimli Erişim, elinizdeki işe veya uygulamaya odaklanmanıza yardımcı oluyor. Cihazın tek seferde yalnızca tek bir uygulamada kalması için Ana Ekran düğmesini devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ayrıca klavye kullanımını veya ekranın belirli bölümlerinde dokunmayla erişimi de kısıtlayabiliyorsunuz. Böylece öğrenme süreci dokunma ve diğer hareketler nedeniyle kesintiye uğramıyor. Ebeveyn veya öğretmenseniz ya da yalnızca yaptığı şeye odaklanmaya çalışan biriyseniz size özel bir deneyim yaşamanız için gereken tüm seçenekler Apple ürünlerinde yer alıyor.

Yüz Tanıma özelliği tüm fotoğraf albümlerinizdeki kişileri algılayabiliyor. Fotoğraflar uygulaması arşivinizi tarayarak yeni yüzler bulmanızı sağlıyor. Seçtiğiniz kişilere istediğiniz gibi isim atayabiliyorsunuz. Ve aygıtınıza yeni fotoğraflar aktardığınızda Yüz Tanıma özelliği kişilerin yüzünü daha önce tanımladıklarınızla eşleştiriyor.

Rahatsız Etme özelliği aygıtınız kilitliyken gelen aramaları, uyarıları veya bildirimleri sessize alarak konsantre olmanıza yardımcı oluyor. Rahatsız Etme özelliğini sadece belirlediğiniz kişilerden gelen aramaları kabul edecek şekilde de ayarlayabiliyorsunuz.

Koyu Mod, ekranınızdaki her öğeyi koyu renk şemasıyla dönüştürerek okumayı kolaylaştırıyor. İçerikleriniz ekranda ön plana çıkarken araç çubukları ve menüler arka plana geçiyor. Mail, Safari ve Takvim gibi uygulamalarda daha koyu fonlardaki açık renkli metinler ise loş ışıklı ortamlarda okumayı daha kolay hale getiriyor.

Dikte özelliği konuşarak yazı yazmanızı sağlıyor. Hem de 30’dan fazla dilde. Konuşma beceriniz güçlü olsa da imla veya yazma konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız herhangi bir metin alanına gidin, ekran klavyesindeki mikrofon düğmesine dokunun ve dikte etmeye başlayın.

Cümlenizi sizin yerinize cihazınız tamamlasın. Metin Tahmini, konuştuğunuz kişiye ve daha önce söylediklerinize göre değişen sözcük önerileri sunuyor. Size de sadece bir sonraki mükemmel kelimeyi seçmek için dokunmak kalıyor.

Bul özelliği kayıp cihazlarınızı bulmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Bul veya Mesajlar uygulamasında konumunuzu arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle kolaylıkla paylaşabiliyorsunuz. Böylece aile bireylerinin durumunu öğrenmeniz, kalabalık bir yerde arkadaşlarınızı bulmanız veya arkadaşlarınızın kayıp Apple aygıtlarının yerlerini belirlemelerine yardımcı olmanız mümkün oluyor.

iCloud Anahtar Zinciri sizi şifreleri, kart numaralarını ve kullanıcı adlarını aklınızda tutma zorunluluğundan kurtarıyor. Bu özellik, onaylanmış aygıtlarda belirli bilgileri otomatik olarak dolduruyor. Böylece oturum açma veya ödeme işlemlerinizi basit ve güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz

Siri her gün yaptığınız işleri tamamlamanıza yardımcı oluyor. Veya merak ettiğiniz soruları yanıtlayabiliyor. Ondan tanımlar bulmasını, anımsatıcılar ayarlamasını, özellikleri açıp kapatmasını ve daha birçok şey yapmasını isteyebiliyorsunuz. Ve bir dizi eylemi veya görevi kolayca halletmek için Siri Kestirmeleri de oluşturabiliyorsunuz.