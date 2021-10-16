Apple’ın yeni etkinliğinde tanıtacağı ürünler

Apple iPhone 13 bombasını daha yeni patlatmışken, sırada 18 Ekim’de düzenlenecek etkinlik var. Eylül ayındaki etkinlikte iPhone 13 ailesi, Watch Series 7 ve iPad modelleri tanıttı. Telefonun ön siparişleri başlamıştı ancak bazı tedarik sorunları sebebiyle telefonlar kullanıcılara geç ulaşacak. Bunun akabinde ekim ayındaki etkinlikte Apple, MacBook, AirPods ve Mac Mini gibi ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

APPLE EKİM AYINDAKİ ETKİNLİĞİNDE SÜRPRİZ YAPABİLİR

Daha önce 12 Ekim’de düzenleneceği söylenen daha sonrasında 18 Ekim’de resmi olarak açıklanan etkinlik tarihinin ardından tanıtılacak ürünler de aşağı yukarı belli oldu.

Eylül ayındaki etkinlikte tanıtılması beklenen AirPods 3 bu etkinlikte kullanıcıların karşısına çıkabilir. Akabinde yeni nesil Mac Mini ve M1X’li MacBook Pro kesin olarak bu etkinlikte tanıtılacak.

Test sürecinin başladığı yeni macOS Monterey için çıkış tarihinin de açıklanması bekleniyor.

Ortaya çıktığı kadarıyla da yeni nesil MacBook Pro, 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. Yeni bir altyapı üzerine kurulu olacak bu cihazlar, çok daha iyi bir performans sunacak. Mini-LED ekran ile donatılması beklenen bu cihazlarda aynı zamanda 120Hz ekran yenileme hızı da sunulacak.