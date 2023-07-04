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ARALARINDA HUSUMET BULUNAN KİŞİYİ KEZZAPLA YARALAYAN ZANLI TUTUKLANDI

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Temmuz 4, 2023 06:08
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi, yüzüne attığı kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi’nde ayakkabı dükkanı işleten Selahattin Ö’nün, yüzüne kezzap atılarak yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, 242 güvenlik kamerasından 1650 saatlik görüntüyü inceledi. Yürütülen çalışmalar sonucunda Selahaddin Ö’nün yüzüne kezzap atarak ağır yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine neden olan zanlının Mehmet C. (51) olduğu tespit edildi.
Olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği alana gelerek çevrede keşif yaptığı tespit edilen zanlının, umumi tuvalete sırt çantasıyla girdiği, burada kadın giysileri giydikten sonra elinde bir kapla dışarı çıktığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
Çevredekilerin kovalamasına rağmen kaçmayı başaran zanlının, aynı tuvalete giderek üzerini değiştirdiği, toplu taşıma aracıyla da bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Selahaddin Ö. ile Mehmet C. arasında uzun zamandır alacak meselesinden husumet olduğu ileri sürüldü.
Hüyük ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde gözaltına alınan zanlı Mehmet C, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Musalla Bağları Mahallesi’nde ayakkabı dükkanı işleten Selahattin Ö. (40), 25 Haziran’da iş yerinin önündeyken kezzaplı saldırıya uğramıştı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Selahattin Ö, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. AA.
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