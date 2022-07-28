ARIKÖREN – ORTAOBA YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Çumra Belediyesi asfalt seferberliğini sürdürüyor. Belediye ekipleri Arıkören ve Ortaoba Mahalleleri
arası bağlantı yolunda devam eden asfalt çalışmalarında sona geldi.
Çumra’da ilçe merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra dış mahallelerde de asfaltlama çalışmaları
yoğun bir tempo ile devam ediyor. Çumra Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler Arıkören – Ortaoba
yolunda asfalt çalışmalarında sona geliyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Çumra Belediye
Başkanı Av. Recep Candan, yolun son durumu hakkında bilgi aldı. Bu yaz döneminde mahalle
yollarında ve ilçe merkezinde yoğun bir asfalt sezonu geçirdiklerini belirten Başkan Candan; “Arıkören
– Ortaoba – Süleymanhacı – Taşağıl yol ağı içerisinde sorumluluk alanımız olan 4 km’lik yolda asfalt
çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Geçmiş yıllarda ciddi sıkıntısı olan bir yolumuzdu Allaha çok şükür bu
çalışmalarımızla halkımızı ulaşım anlamında rahatlatmış olmayı ümit ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir
Belediyemiz tarafından sıcak asfalt yapılacak olan Çumra – Okçu ve Okçu Mahallemizin merkezinde
sıcak asfalt çalışması öncesi KOSKİ ekipleri ile altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Sıcak asfalt
konusunda ilçemize vermiş olduğu katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Uğur İbrahim Altay’a hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İlçe merkezinde
hemşehrilerimiz hangi hizmeti alıyorsa diğer mahallelerimiz de aynı hizmeti alması noktasında
çalışmalarımız sürüyor. Yollarımız bu anlamda hizmeti götürme noktasında kolaylık sağlayacaktır.
İnşallah önümüzdeki yıl da bu çalışmaları sürdürerek diğer mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz.”
şeklinde konuştu.
GÜNDEM29 Temmuz 2022
GÜNDEM29 Temmuz 2022
GÜNDEM29 Temmuz 2022
SPOR29 Temmuz 2022
GÜNDEM29 Temmuz 2022
SPOR29 Temmuz 2022
SPOR29 Temmuz 2022
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