ARIKÖREN – ORTAOBA YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Çumra Belediyesi asfalt seferberliğini sürdürüyor. Belediye ekipleri Arıkören ve Ortaoba Mahalleleri

arası bağlantı yolunda devam eden asfalt çalışmalarında sona geldi.

Çumra’da ilçe merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra dış mahallelerde de asfaltlama çalışmaları

yoğun bir tempo ile devam ediyor. Çumra Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler Arıkören – Ortaoba

yolunda asfalt çalışmalarında sona geliyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Çumra Belediye

Başkanı Av. Recep Candan, yolun son durumu hakkında bilgi aldı. Bu yaz döneminde mahalle

yollarında ve ilçe merkezinde yoğun bir asfalt sezonu geçirdiklerini belirten Başkan Candan; “Arıkören

– Ortaoba – Süleymanhacı – Taşağıl yol ağı içerisinde sorumluluk alanımız olan 4 km’lik yolda asfalt

çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Geçmiş yıllarda ciddi sıkıntısı olan bir yolumuzdu Allaha çok şükür bu

çalışmalarımızla halkımızı ulaşım anlamında rahatlatmış olmayı ümit ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir

Belediyemiz tarafından sıcak asfalt yapılacak olan Çumra – Okçu ve Okçu Mahallemizin merkezinde

sıcak asfalt çalışması öncesi KOSKİ ekipleri ile altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Sıcak asfalt

konusunda ilçemize vermiş olduğu katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın

Uğur İbrahim Altay’a hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İlçe merkezinde

hemşehrilerimiz hangi hizmeti alıyorsa diğer mahallelerimiz de aynı hizmeti alması noktasında

çalışmalarımız sürüyor. Yollarımız bu anlamda hizmeti götürme noktasında kolaylık sağlayacaktır.

İnşallah önümüzdeki yıl da bu çalışmaları sürdürerek diğer mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz.”

şeklinde konuştu.