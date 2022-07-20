BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU, OSMANELİ-BURSA-BANDIRMA-BALIKESİR HIZLI TREN HATTI T04 TÜNELİ IŞIK GÖRME TÖRENİ’NE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güney Marmara Hattı’nın önemli demiryolu projesi olan; Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren projesinin yapımına hızla devam edildiğine dikkati çekti ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki T04 tünelinde ışığın görüldüğünü söyledi. Karaismailoğlu, “Diğer tünellerimizdeki çalışmalarımızı da kısa zaman içerisinde peş peşe tamamlayacağız. Çalışmalarımızı hız kesmeden 7/24 sürdürerek, 2,5 yıl içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine hızlı trenimizi açacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni’ne katıldı; “15 Temmuz 2016’da, millî irademize kasteden, darbe yapmak isteyen hainlere karşı milletimiz dik durdu; bir oldu ve bir destan yazdı. Bundan 6 yıl önce, o hain darbe girişiminde şehit olan 251 kardeşimizi rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz’da tanklara, uçaklara, meydan okuyan, hain mermilere göğsünü gerip gazilik mertebesine erişen kardeşlerimizi de saygı ve hürmetle anıyoruz. İradesine ve geleceğine sahip çıkan, devletinin, milletinin yanında olarak hainlere boyun eğmeyen, yarınlarımızın özgürlüğünü muhafaza ederken bizlerle omuz omuza duran bu aziz halkımız hizmetin, yatırımın en iyisini geleceğin en aydınlığını hak ediyor. Biz de sorumluluk alanımız olan ulaşım ve iletişim hizmetlerinde canla başla çalışıyor. Milletimize en iyisiyle hizmet etmek için gece gündüz demiyoruz” şeklinde konuştu.

YARINLARIMIZI GARANTİ ALTINA ALACAK YATIRIM ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRDİK

Son 20 yılda, 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını dile getiren Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını söyledi. Karaismailoğlu, “Ülkemizin doğusunu batısını, kuzeyini güneyinden ayırt etmeksizin, bütünsel kalkınmayı önceliklendiren, her bir vatandaşımıza fayda sunacak, yarınlarımızı garanti altına alacak yatırım anlayışını hayata geçirdik. 100 yıllık kalkınma ihtiyacımızı 20 yıla sığdırmayı başardık. Ülke genelindeki; bölünmüş yol uzunluğunu, 6 bin 100 kilometreden alıp 28 bin 664 kilometreye çıkardık. 1440 kilometre hızlı tren hattı yaptık. Toplam demiryolu ağını, 13 bin 50 kilometreye çıkardık. 2003 yılından itibaren ulaşım modları arasında dengeli bir dağılım sağlamak amacıyla, demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Ülke genelinde; 400 kilometrelik Ankara Sivas, 313 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, 508 kilometrelik Ankara-Afyon-Uşak-İzmir, 142 kilometrelik Ankara-Yerköy-Kayseri, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule, 200 kilometrelik Aksaray-Niğde-Mersin ve 201 kilometrelik Bursa-Yenişehir- Osmaneli- Balıkesir hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEY MARMARA HATTI’NIN ÖNEMLİ DEMİRYOLU PROJESİ

“84 milyona dokunan, 20 yıla yayılan, hep birlikte yazdığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma öyküsünden bölgemizde hak ettiği payı almaktadır” diyen Karaismailoğlu, bölgenin ulaşım ağına güç katacak, yüz akı projede önemli bir aşamaya gelmenin mutluluğunu paylaştıklarını kaydetti. Güney Marmara Hattı’nın önemli demiryolu projesi olan; Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren projesinin yapımına hızla devam edildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti;

“24 milyar liralık hızlı tren projemiz, 201 kilometre uzunluğunda…56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84’e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümü ile birlikte, 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmaları tamamlandı. Sırada; Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üst yapı ve Elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızla ilerliyor. Projemiz tamamlandığında, yüksek hızlı trenlerle; Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Balıkesir Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı üzerinde; 7 adet gar veya istasyon ve toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel, toplam 8 kilometrelik olan 11 kaçış tüneli, 1 kilometrelik olan 5 aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 adet demiryolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadük ve toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 66 altgeçit ile birlikte, 155 adet menfez imalatı yapılacak. Bursa, Bilecik ve Balıkesir’i hızlı demiryolu ağına entegre ettiğimiz bu projemize 22 Kasım 2021 tarihinde başladık. Hızlı tren hattı; Gürsu, Yenişehir güzergâhını takip ederek Osmaneli mevkiinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul HT Hattı’na bağlanacak. Aynı zamanda Bursa’nın batısında TEKNOSAB, Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından geçerek demiryolu bağlantısı sağlayacağız. Bildiğiniz üzere, 12 Şubat’ta Mudanya Bulvarı’ndaki hızlı tren hattımızın viyadüğünde bir araya gelmiş, o zaman çalışmalarına yeni başlanan tünellerimizle canlı bağlantı kurmuştuk. Azimle, kararlılıkla hareket edince, çalışmalarımızın meyvelerini toplamak da nasip oluyor.”

DİĞER TÜNELLERİMİZDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI DA KISA ZAMAN İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ

O tünellerden biri olan, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki T04 tünelinde bugün ışığın görüldüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 14 kilometre olan tünellerin 5 aylık süre zarfında 3,2 kilometresinin tamamlandığını belirtti. T04 tünelinin kazı çalışmalarında; 612 bin metreküplük toprak hareketinin gerçekleştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, “140 bin metre zemin iyileştirmesini tamamladık. Diğer tünellerimizdeki çalışmalarımızı da kısa zaman içerisinde peş peşe tamamlayacağız. Altyapıya yönelik çalışmalarımız sürerken, üstyapıyla ilgili hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden 7/24 sürdürerek, 2,5 yıl içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine hızlı trenimizi açacağız. Yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıyabilecek olan hızlı tren projemiz, yapım sırasında ve işletmeye alındığında; bölgemiz ve ülkemiz için refah, istihdam, ekonomik kalkınma sağlanacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Yeşil Bursa’nın raylı sistem altyapısı ve geleceği için çalışmaların sürdüğü bir başka projemiz Bursa Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı’dır. Mevcutta işletmede olan Emek-Arabaya-

tağı Metro Hattı uzatma çalışması ile Mudanya Bulvarı’nı kat ederek, HT Gar ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşacak. Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi metro hattımızın 4 istasyonlu ve toplam uzunluğu 6 kilometredir. Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile metronun entegre edilmesiyle, Bursa’nın hızlı tren ulaşımına güzel bir seçenek sunuyoruz. Projemizde; kazı çalışmasında yüzde 19, beton dökümünde yüzde 21 ve fore kazık imalatında yüzde 30 seviyelerine geldik” diye konuştu.

20 YILDA, 100 YILLIK KALKINMA İHTİYACINI KARŞILAMAK HER İKTİDARA NASİP OLACAK BİR BAŞARI DEĞİL

Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu;

“İzmit Körfezi’ni otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek bir buçuk saati, feribot ile geçmek ise feribota bindikten sonra 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Artık, Osmangazi Köprüsü’yle körfez 6 dakikada geçilebiliyor. 8 Temmuz’da Osmangazi Köprüsü’nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olamayacak, seyahatler kesintiye uğrayacak, ulaşım sağlanamayacaktı. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağladık. Yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde ettik.” şeklinde konuştu.

M.LEYLEK