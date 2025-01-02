Son dakika haberleri
Torku
Anasayfa /Çumra Haber / BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

ABONE OL
Ocak 2, 2025 08:12
BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı İzzetbey Mahallesi İstasyon mevkisinde, Mustafa Can’ın (32) yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Olay yerine yapılan ihbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, barakada yapılan inceleme sonucu Mustafa Can’ın cansız bedeni bulundu.

Hayatını kaybeden Can’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, öğle namazını takiben Çumra Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP