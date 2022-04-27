BAŞKAN ALTAY 23 NİSAN’DA MAKAMINI GÜLNİHAL SÜRMELİGÖZ’E DEVRETTİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına Gülnihal Sürmeligöz geçti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan makamı aynı okuldan arkadaşı Murathan Açıkgöz ile birlikte devralan İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu’ndan 3. sınıf öğrencisi Gülnihal Sürmeligöz, “Bizler vatan ve bayrak sevgisini, iyi insan olmayı öğretmenlerimizden ve ailelerimizden öğreniyoruz. Bugünün çocukları ve yarının büyükleri olarak sizden alacağımız bu bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çok çalışacağız. Okullarımızda gerçekleştirdiğiniz Medeniyet Okulu ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın gibi yaptığınız projeler için çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tüm çocukların bayramını tebrik ederek, dünyada çocuklarına armağan edilen tek bayramın büyük coşkuyla kutlandığını söyledi.

Programa Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile öğretmenler de katıldı.

D.DOĞAN