BAŞKAN ALTAY: “BU MÜBAREK ŞEHRİ EN GÜZEL YERE TAŞIMAK İÇİN GAYRETİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde düzenlenen bayramlaşma programında belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda tüm belediye çalışanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Altay, bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

“SORUNSUZ BİR BAYRAM GEÇİRDİK”

Aldıkları tedbirler ve belediye çalışanlarının gayretiyle bu Kurban Bayramı’nı da sorunsuz geçirdiklerini dile getiren Başkan Altay, “Bayramlar bir taraftan sevdiklerimizle buluşma, hasbihal etme bir taraftan kendimizi sigaya çekme ve çalışma arkadaşlarımızla buluşmak için bizler adına önemli bir fırsat” dedi.

Konya için büyük bir gayretle hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Aralıksız şekilde şehrimizde hizmetlerimize devam ediyoruz. Bir taraftan trafiği rahatlatması adına Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş caddeleri başta olmak üzere yeni caddeler açıyoruz. Bir taraftan Sedirler ve Taşköprü Alt Geçidi’nin yapımına devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Fırat Caddesi ve Şehir Hastanesi’nin bulunduğu alanlara da yeni alt geçitler yapacağız. Toplu ulaşımda yeni otobüslerimizi şehrimize kazandırıyoruz. Konya banliyösünün inşaatı hızla devam ediyor. Yine Darü’l-Mülk Projesi kapsamında başta Larende dükkanları, Depo No:4 ve Meydan Evleri olmak üzere projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Çatalhöyük Karşılama Merkezi’nde artık son aşamaya geldik. Akyokuş’ta, bayramda dikkatinizi çekmiştir, artık şehrin siluetine etki edecek bir bina ortaya çıkmaya başladı. Palye düzenlemesiyle Konya’ya gelenlerin ziyaret ettiği mekanımız inşallah şehrimize yakışır hale gelmiş olacak. Bir taraftan da Konya’nın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin dönüşümünde de önemli bir mesafe kat ettik. Cephaneliğin Çumra bölgesine taşınmasıyla ilgili sürece de aralıksız devam ediyoruz. İnşallah bu işlerimizi tamamlayarak, 2024 yılındaki seçimlere hazır hale gelmiş olacağız.”

“KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK 2024 SEÇİMLERİYLE PERÇİNLENMİŞ OLACAK”

“Konya Modeli Belediyecilik” diye anlattıkları ve sadece Türkiye’de değil dünyada ses getiren belediyecilik anlayışının 2024 seçimleriyle perçinlenmiş olacağına dikkat çeken Başkan Altay, “Bir taraftan da Konya’mız önemli organizasyonlara, etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Şeb-i Arus’un 750. yılı ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından Mevlana Yılı ilan edilmiş durumda. Maalesef deprem nedeniyle bununla ilgili çok fazla etkinlik yapamadık. İnşallah bayram sonrasında yeni programımızla Hazreti Mevlana’nın fikirlerinin, düşüncelerinin sadece ülkemizde değil, tüm dünyada insanlığa ışık tutması adına önemli projeleri yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Konya’mız 2023 Dünya Spor Başkenti. Türkiye’de ilk kez bir şehir Dünya Spor Başkenti olarak seçilmiş durumda. Bununla ilgili organizasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Konya artık sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte tesislere sahip bir şehir oldu. Şehrimizin tanıtımı adına çok önemli işler bir taraftan yürümeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

UCLG DÜNYA KONSEYİ KONYA’DA

Konya için önemli tarihlerden birinin de Cumhuriyetin 100. yılından hemen önce 26 Ekim’de yapılacak Dünya Belediyeler Birliği’nin Dünya Konseyi olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Binin üzerinde misafiri ağırlayacağımız, dünyanın 7 kıtasından insanların şehrimizi görmeye geleceği, yerel yöneticiler için şehrimizi tanıtmak adına şehrimizde birlikte yaptığımız hizmetleri göstermek adına önemli bir programa ev sahipliği yapacağız. 26 Ekim itibariyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak inşallah Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını da devralmış olacağım. Bu vesileyle Konya’mız da dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu tekrar ispatlamış olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

“KONYA DÜNYADA TAKİP EDİLEN ŞEHİR HALİNE GELDİ”

“Konya artık Konya Modeli Belediyecilik’te geçmişten aldığı deneyimlerle bugün Türkiye’deki ve dünyadaki belediyelerin takip ettiği bir şehir haline dönüştü” diyen Başkan Altay şunları kaydetti: “Bunu benim tek başıma yapma, başarma şansım yok. Onun için bu başarı bu salonda bulunan ve bulunmayan 10 bine yakın çalışma arkadaşlarımızın, daha doğrusu sizlerindir. Onun için tüm Konyalılar adına hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz sürece başaramayacağımız bir şey yok. 5 yıldır şehrimizde önemli hizmetler yürütüyoruz. Deprem bölgesinde hep birlikte adeta bir tarih yazdık. Bugün hala depremle ilgili bir konu konuşulduğunda Konya’nın, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, Konya belediyelerinin yaptıkları anlatılmaya devam ediyor. Ekip sayımızı azaltsak da oradaki işlemlerimize devam ediyoruz. İnşallah Hatay’da ‘artık iş kalmamıştır, teşekkür ediyoruz’ diyene kadar oradaki işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz.”

“GÖREVLERİNİZDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Başkan Altay son olarak deprem bölgesinde yaşananlardan çıkardıkları derslerle Konya’yı afetlere karşı daha güçlü hale getirmek için de çaba sarf ettiklerini belirterek, “Aslında 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem belediyecilik adına da bir milat oldu. Bütün kurumların kendini yeniden gözden geçirdiği eylem planlarını yeniden yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Biz de orada gördüklerimizden yaşadıklarımızdan başta arama-kurtarma, sonrasında lojistik faaliyetleri olmak üzere ve en önemlisi de şehrimizdeki bina stokunun, alt yapının güçlendirilmesiyle ilgili hem kendi hem de uluslararası kaynaklarımızla Konya’yı daha dirençli bir şehir haline getirmek için çaba sarf edeceğiz. 31 ilçesi 42 bin kilometrelik alanıyla bu mübarek şehri inşallah en güzel yere taşımak için gayretimiz artarak devam edecek. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı. H.BİLGİLİ