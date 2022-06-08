BAŞKAN ALTAY BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çiftçiye ve üreticiye verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Binlerce yıllık geçmişiyle tarihin her döneminde üreten bir şehir olan Konya’nın günümüzde de bu vasfını devam ettirdiğine dikkat çeken Başkan Altay, verilen tarım destekleriyle çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyledi. Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hasat dönemi için açıkladığı sert ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 1.000 TL prim desteği ile birlikte 7.050 TL olurken; arpa alım fiyatı da ton başına 500 TL prim desteği ile 6.000 TL olmuştur. Her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.
D.DOĞAN
GÜNDEM11 Haziran 2022
GÜNDEM11 Haziran 2022
GÜNDEM11 Haziran 2022
SPOR11 Haziran 2022
GÜNDEM11 Haziran 2022
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SPOR11 Haziran 2022
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