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BAŞKAN ALTAY “GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL PROJESİ”NDE ÇOCUKLARIN SABAH NAMAZI HEYECANINA ORTAK OLDU

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Temmuz 4, 2023 06:12
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında Selçuklu Yelda Ak Camii de çocukların sabah namazı heyecanına ortak oldu. Sabahın erken saatinde çocuklarını camiye getiren tüm anne babalara teşekkür eden Başkan Altay, “Bu yıl da çocuklarımız 40 gün sabah namazına gelerek hediye olan bisikletlerini kazanmış olacaklar. Amacımız aslında medeniyetimizde olduğu gibi şehirlerimizin merkezinin de camiler olduğunu bir kez daha hatırlatmak. İnşallah birlikte şehrimizin camilerini bir bayram havasına dönüştüreceğimiz bir yaz geçirmiş olacağız” dedi. Konya İl Müftüsü Ali Öge de, “Bu çocuklarımızın camiye her gidişleri gelişleri şehrimize bereket oluyor” diye konuştu.
Selçuklu Yelda Ak Camii’ndeki proje başlangıç programında çocukların camideki sabah namazı heyecanına ortak olan Başkan Altay, yazın gelmesiyle birlikte Konya’da güzel bir geleneği bir kez daha yaşadıklarını söyledi.
PROJEYE BU YIL 26 BİN BAŞVURU YAPILDI
“Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında Konya’nın 31 ilçesindeki camilerde uygulanan projenin başlangıcını en yüksek katılımın olduğu camiyle başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, “148 çocuğumuzla bu camide programın başlangıcını yapmış olduk. Toplamda 26 bin başvurumuz var. Bugüne kadar 70 bine yakın bisikleti çocuklarımızla buluşturmuştuk. İnşallah bu yıl da çocuklarımız 40 gün sabah namazına gelerek hediye olan bisikletlerini kazanmış olacaklar. Amacımız aslında medeniyetimizde olduğu gibi şehirlerimizin merkezinin camiler olduğunu bir kez daha hatırlatmak. Çocuklarımız için camiyle, cemaatle, mahallenin imamıyla bir tanışma fırsatı, yeni arkadaşlar edinme fırsatı, ayrıca anne babalar için de komşuluk ilişkilerinin güçlendirildiği, komşularla tanışıldığı, camilerin tekrar hayatımızın merkezinde olduğu bir dönemin başlangıcı olması açısından çok önemli. Bu yıl 2014-2015 doğumlu çocuklarımızın kayıtlarını gerçekleştirdik. Artık her yıl yaşları yenileyerek bu projeye devam edeceğiz. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
“ŞEHRİMİZİN CAMİLERİNİ BAYRAM HAVASINA DÖNÜŞTÜRECEĞİMİZ BİR YAZ GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ”
Başkan Altay, amaçlarının çocukların sadece proje kapsamında 40 günde camiye gelmeleri değil, sonrasında da camiyle ve cemaatle iç içe olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu konuda özellikle anne babalara büyük görev düşüyor. Sabahın bu saatinde çocukların elinden tutarak buraya gelen tüm anne babalara da teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. En büyük teşekkür başta müftümüz olmak üzere imamlarımıza, din görevlilerimize. Çünkü sabahın bu saatinde bunun telaşesiyle uğraşmak, bir taraftan büyük güzellik ama bir taraftan da bir meşguliyet. Allah onlardan razı olsun. İnşallah birlikte şehrimizin camilerini bir bayram havasına dönüştüreceğimiz bir yaz geçirmiş olacağız.”
“ÇOCUKLARIMIZIN CAMİYE HER GİDİŞLERİ GELİŞLERİ ŞEHRİMİZE BEREKET OLUYOR”
Konya İl Müftüsü Ali Öge de çocukların projeyle beraber çok güzel bir yaz geçireceklerini belirterek, “Camilerimiz hayatın tam ortasında hizmet vermeye başladı. Hem sabah namazında camiye devam eden çocuklarımıza bisiklet kampanyası hem Yaz Kur’an Kurslarının başlangıcının bugün olması hasebiyle çifte mutluluğu beraber yaşıyoruz. Kurban Bayramı’nın hemen sonrasında da böyle güzelliklerle Rabbimize yaklaşabilmenin imkanlarını aradığımız için velilerimize, yavrularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurumsal iş birliklerinin ne kadar verimli, güzel hizmetler üretebileceğinin de bir örneğini dünyaya sunuyoruz. Bu güzelliklere kapı araladıkları için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın camiye her gidişleri gelişleri şehrimize bereket oluyor. Camide bulunuşları, o yolda gözlerini ovuşturarak camiye gelmeleri bütün bunlar aslında sadece Konya’mıza değil, dünyamıza bir bereket. Projenin hayırla tamamlanmasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 31 ilçesinde Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün boyunca sabah namazlarında mahalle camisine gelen 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek. H.BİLGİLİ
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