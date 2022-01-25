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BAŞKAN ALTAY KONYA’NIN YAŞAYAN TEK TAHTA KAŞIK USTASINI ZİYARET ETTİ

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Ocak 25, 2022 11:55
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın yaşayan tek tahta kaşık ustası Mustafa Sami Onay’ı iş yerinde ziyaret etti.
Mesleğini 50 yıldan fazladır sürdüren Onay’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı “Yaşayan İnsan Hazineleri” ödülü sebebiyle tebrik eden Başkan Altay, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Mustafa ustamız şehrimizi için çok önemli bir mesleği yaşatıyor. Yaptığı iş çok değerli. Eline, emeğine sağlık.” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Ölmeye yüz tutmuş sanatların yaşayan ustaları” projesinde ismi geçen ve UNESCO’ya kayıtlı sanatçılar arasına giren Konya’nın yaşayan tek tahta kaşık ustası Mustafa Sami Onay, 2015 yılında da Konya’da Yılın Ahisi seçilmişti. D.DOĞAN
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