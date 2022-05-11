BAŞKAN ALTAY TÜM ANNELERİN ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Koşulsuz sevginin, merhametin ve fedakârlığın timsali annelerimiz, sahip oldukları derin şefkatle dünyamızı aydınlatmaktadır.

Dünyadaki her güzelliğin ve her iyi şeyin arkasında onların dokunuşu vardır ve hayat annelerimiz sayesinde anlam kazanır.

Topluma faydalı, bilinçli ve vakarlı bireylerin yetişmesinde en büyük rolü üstlenen, evlatlarının duyguları ve karakterleri üzerinde derin bir etkiye sahip olan annelerimiz, aynı zamanda ileri medeniyetlerin ve sağlıklı toplumların inşasının da en önemli unsurudur.

Hem toplum olarak hem de birey olarak hayat boyunca elde ettiğimiz tüm başarıları, onların yürekten dualarına ve yol göstericiliğine borçluyuz.

Cennetin annelerin ayakları altında olduğunun şuuruyla hareket eden ve anneye hürmetin cennetin kapısını araladığının müjdesini veren bir inancın mensupları olarak, annelerimizden öğrendiğimiz tüm değerleri kendimize şiar edinmeli, onlara sonsuz bir hürmetle ve sevgiyle bağlı kalmalıyız.

Özellikle öyle anneler vardır ki göstermiş oldukları fedakârlıkla tüm insanlığa ilham ve cesaret kaynağı olmuştur. Vatan aşkıyla yanıp tutuşan ve bu uğurda canını feda eden kahraman evlatlar yetiştiren şehit annelerimiz, hepimiz için paha biçilmez bir değere ve yüreğimizde müstesna bir yere sahiptir.

Bu duygularla; birliğimizin, beraberliğimizin ve yarınlarımızın mimarları olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Ebediyete irtihal edenleri ise rahmetle ve şükranla yâd ediyorum.”

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Anneler Günü” dolayısıyla bir program gerçekleştrdi.

Programa; Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, AK Parti Konya İl ve İlçe Kadın Kolları Yönetimleri, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yöneticiler, şehit anneleri, dezavantajlı grupların yakınları ve huzurevi sakinleri katıldı.

Samimi ve sıcak bir ortamda geçen programda toplumun farklı kesimlerinden bir araya gelen anneler, kendileri için özel olan bu günü unutmadığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiler. D.DOĞAN