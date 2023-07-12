Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / BAŞKAN ALTAY VE KONYA HEYETİ ANKARA’DA ÇEŞİTLİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

BAŞKAN ALTAY VE KONYA HEYETİ ANKARA’DA ÇEŞİTLİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

ABONE OL
Temmuz 12, 2023 06:29
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Altay ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya’daki ilçe belediye başkanları birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Konya Milletvekillerini ziyaret ederek yeni yasama döneminde kolaylıklar diledi. Başkan Altay, İl Başkanı Angı, Konya milletvekilleri ve belediye başkanları daha sonra hep birlikte önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BAKAN URALOĞLU İLE KONYA’NIN ULAŞIM PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Konya heyeti ile birlikte ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilen Abdülkadir Uraloğlu’na da bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Altay, Konya’nın ulaşım projeleriyle ilgili istişarelerde bulunarak Bakan Uraloğlu’na yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ ZİYARET EDİLDİ
AK Parti Konya Milletvekilleri Meryem Göka, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’u da ziyaret etti.
AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI
Konya heyeti, Ankara programı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na da katıldı.
“ŞEHRİMİZİ DAHA MÜREFFEH YARINLARA KAVUŞTURMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR”
Konya milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Ankara’da bir dizi ziyarette bulunduklarını belirten Başkan Altay, “El ele verdik, ülkemizin Türkiye Yüzyılı hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir gayret ile çalışmaya devam ediyoruz. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla var gücümüzle çalışıp, şehrimizi daha müreffeh, daha güzel yarınlara kavuşturmak en büyük hedefimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza ve bize her zaman gönlünü açan Konyalı hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
  F.ÖZKAN
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

EKONOMİ

12 Temmuz 2023

Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

KARATAY KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLER BAŞLADI

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY, MAVİ TÜNEL’DEKİ ARIZAYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

BAŞKAN PEKYATIRMACI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLE SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

TOGG’UN DiREKSiYONUNA GEÇEN BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

KAPSÜL TEKNOFEST’E 11 ÖDÜLLE DAMGA VURDU

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.