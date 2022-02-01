BAŞKAN ALTAY’DAN 100 BİN ÇOCUĞA ŞİVLİLİK HEDİYESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, bir Konya geleneği olan “Şivlilik” kültürünün yaşatılması için 100 bin çocuğa şivlilik hediyesi dağıtacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek üç ayların gelişini müjdeleyen ve yalnızca Konya’ya özgü bir gelenek olan “Şivlilik” kültürünün kendilerinden sonraki kuşaklara aktarılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Altay, “Şivlilik günleri bizim birlik ve beraberliğimizin pekiştiği Konya’mızın sembol günlerinden. Çocuklara özel böyle bir geleneğin ülkemizde ve dünyada bir örneğinin daha bulunmaması şehrimizin kadim kültürünün önemini ortaya koyuyor. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bu özel günü fırsat bilip yavrularımızın yüzünü güldürmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu kapsamda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Konyalı çocuklara şivlilik hediyelerini göndermek için çalışma başlattık. Salı günü akşam internet ortamında başvurularını almaya başlayacağımız ilk 100 bin çocuğumuza şivlilik hediyelerini göndereceğiz inşallah. Bu güzel geleneğin yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

1 Şubat Salı saat 20.00’de “sivlilik.konya.bel.tr” adresinden başvuruda bulunacak 5-10 yaş arasındaki (2012-2017 doğumlu) ilk 100 bin çocuk, şivlilik hediye kutusunu almaya hak kazanacak. Başvuruda ilk 100 bine giren çocuklara hediye kutuları kargo ile gönderilecek.

D.DOĞAN