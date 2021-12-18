Başkan Candan Mahalle Buluşmalarına Devam Ediyor

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Arıkören ve Yörükcamili mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Candan; “Gayretimiz hemşehrilerimizin mutluluğuna vesile olmak. Bunun için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, 53 mahalleden oluşan Çumra’nın dört bir yanında yaptığı ziyaretlerle mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Mahalle Sohbetleri adı altında akşam saatlerinde başlayan programlarda hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Candan, hem Çumra Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları bölge halkıyla istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.

CANDAN MAHALLELERDE HEMŞEHRİLERİYLE İSTİŞARELERDE BULUNUYOR

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, mahalle ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirterek söz konusu ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Candan, şunları dile getirdi: “İlçemizde 53 mahallemiz var. Çumra Belediyesi olarak geniş bir coğrafyada hizmet vermekteyiz Fırsat buldukça köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de Çumra Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar Çumra’mıza güzel hizmetler gerçekleştirildi, bundan sonra da yine halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden tüm hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, bütün mahallelerde belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydettiği sözlerini şöyle tamamladı: “Arıkören ve Yörükcamili mahallelerimiz arasında yer alan yolumuzu tarihinde ilk kez asfaltla buluşturduk. Yine Arıkören – Taşağıl Mahallerimiz arası yolun asfalt çalışmalarını tamamladık. Ayrıca Arıkören mahalle içi yollarımızda geniş kapsamlı asfalt ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. Yörükcamili Mahallemizde ise Yörükcamili – İnli ve Yörükcamili – Kuzucu arası yollarımızda asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Yörükcamili Mahalle konağımızın çevre düzenlemesini gerçekleştirerek daha güzel bir hale getirdik. Bizlerin de yöre sakini vatandaşlarımızın da tüm gayreti buralardaki hemşehrilerimizin mutluluğu. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”