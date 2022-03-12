BAŞKAN CANDAN’DAN “12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ” MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 101. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümünü kutlayan ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Milletimizin Kahramanlık destanı olan, İstiklal Marşımızın milletimizin Kurtuluş Savaşında tarihe altın harflerle yazdığı satırlara dökülmüş halini yansıttığını dile getirdi.

Geçmişini bilmeyen bir neslin, milletinin geleceğinde var olamayacağına dikkat çeken Başkan Candan; “Gelecek nesillerimize İstiklal Marşı’nın her cümlesinin anlamını idrak etmesi çok önemlidir” dedi.

Candan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“ASIM’IN NESLİ HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYAT BULACAKTIR”

“Gençlerimizin milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini okuması ve onun fikirlerini takip etmelerini kalplerine zihinlerine yazmaları çok önemli… Bu şekilde Milli Şairimizin özlemini duyduğu “Asım’ın nesli” hızlı bir şekilde hayat bulacaktır. Vatan toprakları işgal altındayken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti’nin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıtmaktadır. Bundan 101 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, en zor ve en çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.