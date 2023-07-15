BAŞKAN CANDAN’DAN 15 TEMMUZ MESAJI

Başkan Candan mesajında, hain darbe girişiminin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne büyük bir saldırı olduğunu ve bu saldırının kahraman Türk milletinin iradesiyle püskürtüldüğünü belirtti.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan mesajına şu cümleler ile devam etti: “Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Aziz vatanımız, ülkemiz ve devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve güvenliği konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada eşine rastlanmaz bir mücadele, kararlılık, cesaret ortaya koyarak bu alçaklığı akamete uğratan Türk milleti, devleti ile omuz omuza bu hayasızlığa dur demiştir. Bu uğurda ise aralarında asker, polis, işçi, öğretmen, öğrenci, kadın erkek, genç yaşlı her kesimden 251 canını şehit vermiştir. Şanlı tarihimizde ve türlü savaşlarda, milleti ve devleti zor duruma düşüren afetlerde ve hain 15 Temmuz darbe girişimlerinde olduğu gibi bizleri ayakta tutan birlik ve beraberlik olmuştur. Bu vesile ile şehitlerimize de gazilerimize de minnet duyuyor, şehirlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de hayırlı, sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Allah bir daha bizlere böyle zor ve acı günleri yaşatmasın” ifadelerini kullandı.