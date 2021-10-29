Başkan Candan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında yayınladığı bir mesajla Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, ‘’Cumhuriyete layık olmak için, ülkemize, şehrimize, milletimize ve hemşerilerimize en güzel hizmetleri sunmak, en güzel eserleri kazandırmak için, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Başkan Candan mesajında, “98. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı, bu topraklar için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz.’’ ifadesini kullandı.

Başkan Candan, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti; ‘’Türkiye Cumhuriyeti gerek geride kalan 98. yılda, gerekse bugün; içerdeki ve dışardaki vesayet odaklarına boyun eğmemiştir, bundan sonra da eğmeyecektir. Kutlu bir davanın neferleri olarak gördüğümüz Türk milleti, bölgemizde ve dünyamızda sorumluluklarının çok büyük olduğunu asla unutmamalıdır.Unutulmamalıdır ki; bu kadim devlet maziden geleceğe uzanan köprüyü güçlü bir şekilde muhafaza etmekte kararlıdır. Ülkemizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine ulaştırmakla, aynı zamanda yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme imkânı da sağlayacağız. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız.”