BAŞKAN CANDAN’DAN BERAT KANDİLİ MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Av.Recep Candan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Candan yayımladığı mesajında, Berat Kandili’nin ülkemiz, milletimiz, tüm İslam âlemi ve insanlık üzerinde tehdit oluşturan her türlü hastalık, afet ve günahlardan beratına vesile olması temennisinde bulundu.

11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi Berat Kandili vesilesi ile mesaj yayınlayan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “İbadet ve halis niyetlerle ellerin semaya açılacağı bu mübarek gecenin, kalplerimizdeki kin, öfke, haset ve nefret duygularının silineceği, kendimiz için istediklerimizi başkaları için de isteyebildiğimiz, nefsimizin tükenmez arzularına gem vurabildiğimiz bir hayat getirmesini dilerim. Günahlarından arınmak, sıkıntılarından kurtulmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan rahmet dolu, mağfiret dolu, yüksek fırsatlar dolu gecelerden birisini daha idrak edeceğiz. Dünya işleri ve kulların işlerinin Yüce Hakk’a arz edildiği bu mübarek gecenin insanlığı etkisi altına alan tüm hastalıklardan da kurtuluşuna vesile olmasını arzu ediyorum. Aynı zamanda 11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Berat Kandili’nin ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ederim. ” ifadelerine yer verdi.