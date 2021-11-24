Başkan Candan’dan Öğretmenler Günü Mesajı

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında “Öğretmenlerimizi yılda bir gün değil, her gün önemsemeli, gereken ihtimamı ve saygıyı göstermeliyiz. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışı içerisinde olduğumuz değerli ve emektar öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Öğretmenlerin yaşamda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Candan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında bu kutsal mesleğin önemine değindi.

Başkan Candan mesajında şu açıklamalara yer verdi:

“Öğretmenlik, Türk milletinde her zaman kutsal bir meslek olarak benimsenmiştir. Ülke olarak geleceğimizin şekillenmesindeki en büyük unsur eğitimdir ve eğitimin baş mimarları da elbette öğretmenlerimizdir. İlk emri ’oku’ olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde de öğretmenlerin emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Özellikle gençlerimiz öğretmenlerinin değerini çok iyi bilmeli, saygı ve sevgi yönünden hiç bir eksik davranış içerisinde bulunmamalıdır. Kıymetli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceklerine olan inancımla; Şehit öğretmenlerimizi ve bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü, içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum”