BAŞKAN HASAN KILCA’DAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Görüşmede Başkan Hasan Kılca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile birlikte; Karatay Belediyesi’nin hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırımlar ve planlanan yeni projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

BAŞKAN HASAN KILCA’DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Karatay’ın çehresini değiştiren ve Türkiye’ye örnek pek çok projeyi detaylarıyla anlatan Hasan Kılca, söz konusu yatırım ile projelerin hayata geçmesinde büyük destekleri bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kılca şunları aktardı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta Hanımefendi ile birlikte Karatay’ımıza dair tüm yatırımlarımız ve projelerimiz hakkında bilgi arz ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Özellikle Konyamızın yeni markası haline gelen Karatay Lavantası ile elde ettiğimiz katma değer ve üretimini sağladığımız ürünler hakkında detaylı bilgi verme fırsatımız oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bu görüşmemizde de Sayın Cumhurbaşkanımız, Karatayımız ile ilgili projelerimizle çok yakından ilgilendi, her zaman yanımızda olduğunu ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm hemşehrilerimize selamları var. Bu vesileyle; Karatay’ımızın her zaman arkasında olan, tüm imkânları seferber eden Sayın Cumhurbaşkanımıza güven ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler de Konya ve Karatay olarak gece gündüz demeden çalışıp kendilerinin bu güvenini inşallah hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Bir kez daha şehirlerimizin ve ülkemizin gelişmesindeki büyük vizyonuyla tüm desteğini hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulleri için şükranlarımı sunuyorum.”

TÜM ÇABAMIZ GÜZEL KONYAMIZ İÇİN

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da kabulleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Leyla Şahin Usta; “Konya’mız, AK Parti iktidarlarıyla birlikte büyük bir gelişme, önemli bir ilerleme kaydederek her bakımdan ülkemizin gözde şehirleri arasına girmiştir. Bu değişim ve dönüşümde Valiliğimizin, kamu kurum ile kuruluşlarımızın ve belediyelerimizin çabasının yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya’ya olan özel ilgisi ve muhabbetinin de çok büyük payı bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk günden bu yana Konyamızın tüm yatırımlarını yakından takip ediyor, hayata geçmesi adına gereken her türlü desteği veriyor. Bizler de sürecin takipçisi olmayı sürdürüyoruz. Tüm çabamız güzel Konyamız için. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor; Konya olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin tüm hedeflerinin arkasında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hedeflerimize Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Buluşmada Karatay Belediyesi’nin yatırım ve projeleri hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür etti. D.DOĞAN