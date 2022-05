BAŞKAN KAVUŞ MEGA PROJESİ KAPSAMINDA LİSELİLERLE BULUŞTU

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MEGA Projesi kapsamında düzenlenen ‘Kariyer Söyleşileri’ için Konya Lisesi, Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Meram Anadolu Lisesi, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Başkan Kavuş, söyleşilerin ardından okul müdürlerinden okullar hakkında bilgi alırken öğretmenlerle de bir araya gelerek hasbihal etti. Lise gençliğine kariyer planlamaları ile bundan sonraki eğitim ve çalışma hayatları hakkında tavsiyelerde bulunan Başkan Kavuş, öğrencilere internet paketi hediyelerini dağıttı.

BAŞKAN KAVUŞ; “BUGÜNÜN LİSE GENÇLİĞİ, TÜRKİYE’NİN 2053 VİZYONUNUN MİRASÇILARIDIR”

Söyleşide öğrencilerle eğitim ve iş hayatına dair tecrübe ve birimlerini paylaşan Başkan Mustafa Kavuş, “Hayatınızın bundan sonraki kısmını derinden etkileyecek üniversite için son dönemeç olan lise hayatındasınız. İnşallah hepiniz istediğiniz yerleri kazanır, kendinize iyi bir gelecek kurar, ailenize, vatanınıza, milletinize hayırlı birer birey olarak hayatlarınıza devam edersiniz” diye konuştu. Gençlerin bu ülkenin dinamik gücü olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Önünüzdeki sınavları kazansanız da, kazanmasanız da sizler, Türkiye’nin geleceğine yön verecek, her alanda ülkeyi omuzlayacak olan güçlersiniz. inşallah geleceğin Türkiye’sini omuzlarında yükseltecek Asım’ın neslisiniz. Bugünün lise gençliği Türkiye’nin özellikle 2053 vizyonunun mirasçılarıdır. Sizler var oldukça Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır. Her şeyden önce bu gücünüzün farkında olmanız gerekiyor. Sizler en iyi eğitimleri almalı, kendinizi yetiştirmeli, sevdiğiniz alanın uzmanı ya da danışılanı olmalısınız.”

BAŞKAN KAVUŞ; “KENDİNİZ, AİLENİZ VE ÜLKENİZ İÇİN BİR HAYALİNİZ OLSUN”

Hayatta her başarının temelinde ‘bir hayal ve o hayali gerçekleştirme azmi’ olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Öncelikle bir hayaliniz olmalı. Kendiniz için, ülkeniz için bir hayaliniz olmalı. Hayaliniz olmadan hedefe ulaşamazsınız. Hedefiniz olmadan da rüzgarda savrulan yaprak misali hayatınıza yön veremezsiniz. Tarih kitaplarında okuduğunuz tüm büyük adamların, alimlerin, sanatçıların ve sporcuların hep bir hayalle yola çıktıklarını unutmayın. Her yerde olacaksınız, her yerde olmalısınız. Dün ecdadınız Yemen’de, Kudüs’te, Kut’ül Amare’de, Balkanlar’da, Çanakkale’deydi. Bugün ve yarın da, teknolojide, sanayide, ticarette sizler olacaksınız inşallah. Tarih sanki sadece geçmişte yazılırmış gibi, kahramanlarımız yalnız geçmişte olurmuş gibi düşünmeyin. Tarih yazılmaya devam ediyor, tarihi yazan kahramanlar çıkmaya devam ediyor. Yasin Börü’ler, Eren Bülbül’ler, Ömer Halisdemir’ler. Ya da teknolojide, sanatta, sporda, siyasette destan yazan diğer kahramanlarımız gibi. Sizlerin içinden de nice kahramanlar çıkacak. Yeter ki buna inanmaya ve sizleri birer kahraman yapacak değerlere sahip çıkmaya devam edin. Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi, ‘Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençliksiniz.’ İşte o gençliği bugün ben karşımda görüyorum” diye konuştu.

Söyleşilerde gençleri de dinleyen Mustafa Kavuş’un hediye ettikleri internet paketi ile ilgili olarak da “Sizlere eğitiminiz için belki de en çok ihtiyacınız olan internet paketi hediye ediyoruz. Güle güle kullanmanızı diliyorum. Bizleri bu vesileyle de takipte kalmanızı rica ediyorum. Ağabeyiniz olarak sorularınıza sosyal medyadan da cevap verebilirim. İletişimi koparmayalım” dedi.

D.DOĞAN