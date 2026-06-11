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BAŞKAN MEHMET AYDIN ÇATALHÖYÜK TİCARET MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ - Cumrapostasi.com
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BAŞKAN MEHMET AYDIN ÇATALHÖYÜK TİCARET MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

BAŞKAN MEHMET AYDIN ÇATALHÖYÜK TİCARET MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

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Haziran 11, 2026 16:30
BAŞKAN MEHMET AYDIN ÇATALHÖYÜK TİCARET MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
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BAŞKAN MEHMET AYDIN ÇATALHÖYÜK TİCARET MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ BAŞKAN MEHMET AYDIN ÇATALHÖYÜK TİCARET MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ BAŞKAN MEHMET AYDIN ÇATALHÖYÜK TİCARET MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Çatalhöyük Ticaret Merkezi’nde bulunan iş yerlerinin satış ihaleleri 18 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile saat 10.00’da Çumra Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılacak.
İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, şartname ve eklerini Çumra Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilecek. Satışlarda peşin ödeme seçeneğinin yanı sıra taksitli ödeme imkânı da sunulacak.
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Çatalhöyük Ticaret Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, “Çatalhöyük Ticaret Merkezi’mizde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldık. İlçemize değer katacak bu modern ticaret alanımızda 18 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak ihalelerle iş yerlerimizi yatırımcılarımızın ve esnaflarımızın hizmetine sunacağız. İş yerlerimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. Ödemelerde hem peşin hem de taksitli satış imkânı sunarak herkes için erişilebilir bir yatırım fırsatı oluşturuyoruz. Çumra’mızın ticaret hayatına güç katacak bu projeye tüm esnaf ve yatırımcılarımızı davet ediyorum” dedi.F.ÖZKAN


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