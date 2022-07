BAŞKAN PEKYATIRMACI MAHALLE SAKİNLERİYLE İSTİŞAREDE BULUNDU

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi’nin örnek faaliyetlerinden bir tanesi olan “Cuma Buluşmaları” her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki Cuma programının adresi Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camii oldu.

Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla hasbihal ederek gelen talepleri dinleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

“Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor”

Cuma buluşmalarını Selçuklu’ya daha iyi hizmet edebilmek adına önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu’da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek adına her Cuma camilerimizde bir araya geliyoruz. Buralarda aldığımız görüşler bizim hizmetlerimize şekil veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hemşehrilerimizle Cuma Buluşmalarında yine bir araya gelerek istişarelerimiz devam edecek. Ben bizimle görüşlerini paylaşarak hizmetlerimize yön veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

D.DOĞAN