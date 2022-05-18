BAŞKAN PEKYATIRMACI’DAN 3 YIL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2019-2022 yılları arasında Selçuklu’ya kazandırdırılan yatırımları “Birlikte Selçukluyuz” temalı 3 Yıl Değerlendirme Toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 3 yıl değerlendirme toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Sait Kıyak, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı , Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran,Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Mahalle Muhtarları, AK Parti İl ve İlçe Teşkilat Üyeleri, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri,birim müdürleri katıldı.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde % 67,51 oy oranıyla Selçuklu‘da yaşayan vatandaşların büyük destek ve katkıları ile beş yıllık süre için hizmet görevini üstlendiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Görevi aldığımız günden itibaren, gönül belediyeciliği ilkesi ile gece gündüz demeden yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Selçuklumuzda yaşayan 682 bin 514 hemşehrimizin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmak. Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. “Halka hizmet Hakka hizmettir” anlayışı ile temel belediye hizmetlerinin yanında, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültüler taşınmaz varlıklarının korunmasına kadar her alanda çalışıyor hizmet üretiyor kurumlarımızla işbirliği yapıyoruz. 2019 yerel seçimlerinin ardından, henüz bir yıl dolmadan bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid- 19 salgını ile mücadele süreci başladı. 2020 Mart ayından itibaren etkisini her alanda yoğun şekilde hissettiğimiz salgın ile biz de yerel yönetimler olarak etkili bir mücadele etmenin gayreti içerisinde olduk. Neredeyse iki yıla varan salgın döneminde sağlık, emniyet, sosyal yardım ve eğitim konularında tüm ekiplerimizi ve imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçten hemşerilerimizin en az zararla çıkmaları ve gündelik hayatlarında en az etkilenmeleri temel hedefimizdi. Bu noktada başta Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızın koordinasyonu ve tüm kurumlarımızın gayretli çalışmaları ile birlik beraberlik içerisinde olumsuzlukları en aza indirdik.

İsmini aldığımız kadim Selçuklu medeniyetinden ilham alarak, bir taraftan şehri imar ediyor bir taraftan da neslimizin ihyası için eğitim, kültür ve sanat alanında projeler üretiyoruz.Kalkınmanın ve küresel güç olmanın yerelden başladığına inanıyoruz.Bu manada bir taraftan şehrimizin ve ilçemizin mahalli müşterek ihtiyaçlarına cevap verirken bir taraftan da insanımızı ve özellikle gençlerimize geleceğe hazırlıyoruz.Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük gücün genç nüfusumuz olduğuna inanıyor ve bu hedefler doğrultusunda gençlerimize yatırım yapıyoruz.”dedi.

Selçuklu ilçesinin 682 bin 514 kişilik nüfusu ile Türkiye’de en büyük 13. ilçe durumunda olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre ise 2019 yılında 32. sırada olan ilçemiz 2022 yılında pek çok büyük ilçeyi geride bırakarak 21. sıraya yükselmiş durumda. Sanayi tesisleri, ticaret merkezleri, üniversiteleri, hastaneleri, sosyal tesisleri, okulları ve en önemlisi güzel insanları ile birlikte Selçuklu’nun yıldızı parlıyor, parlamaya devam edecek inşallah. Üç yıl önce 2.175 çalışanımızla hizmet verirken bugün itibariyle Zabıta Teşkilatımıza, idari ofislerimize ve diş ekiplerimize yaptığımız takviyelerle çalışan sayımız 2.610 kişiye ulaştı. 2019 yılında 545 milyon olan bütçemiz bu yıl 1 milyar 160 milyon olarak belirlendi. Kent Tarihi ve Tanıtımı, Halkla İlişkiler, Kırsal Hizmetler, Sıfır Atık ve Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüklerimizi kurarak müdürlük sayımızı 33’e yükselttik. Toplam 134 milyon TL’lik yatırımla 19 iş makinesi, 80 kamyon çekici kamyonet ve pikap ve 50 adet park bahçe ekipmanı alarak makina parkımızı güçlendirdik. Şu an 400 makina ve 85 iş makinesi ile hizmet veriyoruz.” Şeklinde konuştu.

D.DOĞAN